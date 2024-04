VIOLÊNCIA

Homem é morto em troca de tiros com a PM na Valéria

Com o suspeito, foi encontrada uma submetralhadora calibre 9mm com dois carregadores

Um homem foi morto durante confronto com policiais militares da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) na rua Penacho Verde, em Valéria. A ocorrência foi registrada neste domingo (28), enquanto os PMs realizavam rondas durante a Operação Intensificação.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais se depararam com indivíduos armados que, ao avistarem a presença da equipe, passaram a atirar. A polícia teria revidado, baleando um dos suspeitos, que chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, foi encontrada uma submetralhadora calibre 9mm com dois carregadores. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi apresentado todo o material apreendido.