VERA CRUZ

Homem é morto a tiros em praia na ilha de Mar Grande

Um homem foi morto a tiros na Praia do Duro, no centro da Ilha de Mar Grande, em Vera Cruz. O caso aconteceu na tarde deste sábado (27). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela remoção do corpo e perícia. Não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.