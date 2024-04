PRISÃO

Suspeito de roubar veículo no Campo Grande é preso em Salvador

Um homem foi preso na manhã deste sábado (27) na Rua Bahia, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Segundo a Polícia Militar (PM), policiais realizavam um patrulhamento no bairro quando avistaram um veículo com as mesmas características de um automóvel roubado no Campo Grande momentos antes.