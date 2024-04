VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros em Barreiras, no oeste do estado

Um homem foi morto a tiros na manhã da última sexta-feira (26), no município de Barreiras, no oeste do estado. O caso aconteceu na Rua Airton Sena, no bairro Santa Luzia. A vítima foi identificada como Gilberto da Silva, de 38 anos.