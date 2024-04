SUDOESTE

Cachorro morre após ir a pet-shop em Vitória da Conquista

Tutora afirma que o cão, da raça shih-tzu foi esquecido em um carro do estabelecimento

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 18:22

Shih-tzu morre após ir a pet-shop em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/TV Sudoeste

Um cachorro da raça shih-tzu morreu após ir a um pet-shop em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Em entrevista à TV Sudoeste, a tutora do animal, a esteticista Rosemeire de Oliveira Martins, denuncia que ele teria sido esquecido dentro de um carro da empresa. O caso aconteceu no último sábado (20). Ela registrou um Boletim de Ocorrência em uma delegacia da cidade.

De acordo com Rosimeire, o cachorro, chamado Snow, costumava ir ao pet-shop às sextas-feiras. Na última semana, ele foi na manhã do último sábado. Por volta das 12h, o animal ainda não tinha voltado para casa, o que causou desconfiança na tutora. Ela tentou contato com o estabelecimento, porém não foi atendida. Ela conseguiu contato com o responsável pelo transporte por volta das 15h e descobriu que Snow estava morto após ter sido esquecido no carro usado para o transporte dos pets.

Ela contou que com a notícia do óbito do animal, pediu que Snow não fosse entregue em sua residência já que sua mãe, que é idosa, estava na casa e era muito apegada ao cachorro. No entanto, o pedido não foi atendido. "Depois de me dar a notícia, ele disse: 'estou indo levar o cachorro na casa de sua mãe'. Eu pedi que ele não fosse, não sei se ele não ouviu por causa da situação e acabou levando. Minha mãe é uma pessoa doente, ele era o filho caçula dela", disse.