BARREIRAS

Morrem em hospital duas vítimas de acidente com micro-ônibus no Oeste da Bahia

Pelo menos mais 14 pessoas ficaram feridas

Da Redação

Publicado em 27 de abril de 2024 às 10:41

Acidente envolveu micro-ônibus e caminhonete Crédito: Blog Braga

Duas vítimas de um acidente que aconteceu na BR-242, região de Barreiras, morreram no Hospital do Oeste na madrugada deste sábado (27). Pelo menos outras 14 pessoas ficaram feridas na batida, que envolveu um carro e um micro-ônibus.

Morreram na unidade médica a cobradora do micro-ônibus, Dulcinéia Aurora de Oliveira, e a passageira Cleide Marques Ferreira, de 57 anos. As duas estavam no micro-ônibus, que se chocou contra uma caminhonete na noite da sexta-feira (26). Não há detalhes sobre o que causou o acidente.

O corpo de Dulcinéia será enterrado hoje às 16h, em Cristópolis. Não há detalhes sobre o sepultamento de Cleide.

Acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma interdição na via em razão do acidente, mas a situação foi normalizada no mesmo dia. No local, oito pessoas foram encaminhadas para o hospital do Oeste, sendo quatro em estado grave, incluindo as duas que faleceram hoje, e a outra metade em estado moderado.