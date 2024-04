VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no Alto do Cabrito

Um homem foi morto a tiros na Rua José Carlos da Silva, no bairro Alto do Cabrito. A vítima foi identificada como Dennis Lorenço de Castro Belchior, de 37 anos. O caso aconteceu na manhã deste sábado (27).

A vítima já estava sem os sinais vitais quando a guarnição chegou no local. O local foi isolado para a chegada da perícia. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime.

A Polícia Civil (PC) informou em nota que Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) iniciou as apurações sobre o caso. Guias periciais e de remoção foram expedidas e as circunstâncias da morte, autoria e motivação do crime serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).