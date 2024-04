VIOLÊNCIA

Suspeito é morto a tiros ao tentar roubar moto em praça de Itapuã

Um suspeito foi morto a tiros, na manhã deste sábado (27), depois de tentar roubar uma moto na Praça Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador. A pessoa que atirou não foi identificada, mas segundo a Polícia Civil foi a própria vítima quem reagiu.

Equipes da 15ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, para onde o baleado ainda chegou a ser socorrido. A morte dele foi confirmada no local. Ele ainda está sem identificação formal.

A autoria do crime será investigada pela Polícia Civil, que informou já ter realizado os primeiros levantamentos sobre o caso. "O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar as perícias e remoção. A autoria e motivação do crime ainda estão indefinidas", diz nota.