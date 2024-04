FEMINICÍDIO

Mulher de 33 anos é morta com tiro de espingarda pelo companheiro na Bahia

Uma mulher de 33 anos foi morta com um tiro no rosto na madrugada deste sábado (27), na zona rural de Aramari, no interior da Bahia. Vanuza dos Santos foi morta pelo companheiro, Gildo de Jesus, que depois tirou a própria vida.