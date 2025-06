MAU TEMPO

Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa neste domingo (15) e não tem previsão de retorno

Operação A travessia está parada desde a última quinta-feira (12), por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia

A Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa neste domingo (15). De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a suspensão é por causa dos ventos intensos e mar agitado que tornam desfavoráveis as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. >

Ainda de acordo com a associação, não há previsão para a retomada do serviço. >

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo segue operando, mas adaptada pelo sistema semi-terrestre. Os passageiros embarcam no terminal marítimo de Salvador com destino a Itaparica. De lá, seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, onde completam o trajeto até o Morro em uma curta travessia de lancha.>