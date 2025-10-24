Acesse sua conta
Pedra preciosa encontrada na Bahia vai a leilão por R$ 148 milhões; conheça

Evento está marcado para o dia 12 de novembro e será online

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 14:17

Canga de esmeralda foi extraída na Bahia
Canga de esmeralda foi extraída na Bahia Crédito: Divulgação

O lance inicial não é nem de perto acessível para a maior parte dos brasileiros: R$ 148 milhões. Este é o valor mínimo para quem deseja arrematar uma canga de esmeralda de 142 quilos, apelidada, não por acaso, de Majestade. A pedra preciosa é uma das cinco disponíveis no Leilão Especial da Bid Leilão, que acontece no dia 12 de novembro, às 15h, de forma online. 

O evento reunirá obras raras e de valor histórico, incluindo esculturas do artista baiano Galego e exemplares naturais conhecidos como cangas de esmeralda, formações únicas de beleza e relevância mundial. As peças serão leiloadas por lances a partir de 8 milhões até 148 milhões.

O acervo natural inédito de cangas de esmeralda - rochas formadas por berilo verde em seu estado bruto - conta com três exemplares. Os lances iniciais são de R$ 8 milhões a R$ 148 milhões. Todas são originárias da Serra da Carnaíba, na Bahia.

Pedras preciosas vão a leilão

Escultura feita em conglomerado composto de berilo e xisto por Divulgação
Escultura que retrata a história da China por Divulgação
Canga de esmeralda de 142 quilos por Divulgação
Esmeralda com lance inicial de R$ 8 milhões por Divulgação
Peça vai a leião por R$ 8 milhões por Divulgação
1 de 5
Escultura feita em conglomerado composto de berilo e xisto por Divulgação

Segundo o gemólogo - especialista que estuda pedras preciosas- Cesar Maia, a mineração de esmeraldas tem raízes profundas na Bahia, Minas Gerais e Goiás, e suas histórias são perpetuadas também pela arte.

“As esculturas em pedra funcionam como um registro vivo do trabalho dos garimpeiros e das comunidades que dependem dessa atividade, destacando aspectos culturais, sociais e econômicos da mineração no Brasil. Além de homenagear os trabalhadores, essas obras também despertam reflexão sobre temas como a exploração, as condições de trabalho e os impactos ambientais da extração mineral”, afirma.

Entre os destaques do leilão está a monumental escultura “Carnaíba – O Garimpo”, criada pelo escultor Galego em parceria com o engenheiro de minas Roberto Carlos Dantas Lima. A peça, de 920 kg, é um tributo à essência do garimpo e à força do homem em harmonia com a natureza. 

O leilão oferece ainda outra obra de destaque assinada por Galego é “A China de Napoleão” (2012), uma escultura de 38 kg toda feita em esmeralda, calcita e xisto, misturando arte e geopolítica em uma homenagem às grandes civilizações e conquistas humanas. A peça traz gravadas figuras emblemáticas como os Guerreiros de Terracota, a Grande Muralha da China e o Dragão Imperial, promovendo um claro diálogo entre história, cultura e simbolismo.

