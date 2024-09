CORAÇÃO DA BAHIA

Pedra preciosa com esmeraldas encontrada na Bahia vai a leilão com lance mínimo de R$ 150 milhões

peça de 227 quilos foi encontrada no município Pindobaçu, no norte da Bahia

Considerado uma das maiores e mais valiosas pedras preciosas já encontradas no Brasil, o “Coração da Bahia” vai a leilão nesta terça-feira (10), com lance mínimo de R$ 150 milhões. A peça de 227 quilos foi encontrada no município Pindobaçu, no norte da Bahia.