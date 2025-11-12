CRIME

Sítio onde vereador foi executado tinha bolsa com R$ 12 mil e cheques

Gleiber Júnior (Avante) e o assessor Diego Carmo foram executados a tiros no domingo (9)

Wendel de Novais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:53

Gleiber Júnior foi morto em sítio Crédito: Reprodução

Uma bolsa contendo R$ 12 mil em espécie, além de diversos cheques, documentos e anotações, foi encontrada no sítio onde o vereador de Santo Amaro, Gleiber Júnior (Avante), e o assessor dele, Diego Carmo, foram mortos a tiros no domingo (9). A informação foi confirmada pelo delegado responsável ao G1 nesta quarta-feira (12).

O material foi localizado durante o levantamento cadavérico realizado no local. A quantia total dos cheques ainda está sendo analisada pela polícia. O sítio, pertencente à família do vereador, fica em uma área isolada, com acesso por estrada de terra e sem vizinhos próximos. As vítimas estavam sozinhas no imóvel quando foram executadas.

O parlamentar municipal tinha um histórico de conflitos e registros policiais. Conforme dados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Gleiber já havia sido investigado por ameaça, invasão de propriedade e receptação — crime pelo qual chegou a ser preso em flagrante em 2019, em Feira de Santana, sendo liberado após pagar fiança de R$ 7 mil.

Em outro episódio, ele foi acusado de perseguir, ameaçar e colidir propositalmente seu carro contra o de um homem. O caso também envolvia ameaças a duas mulheres, mas foi arquivado em 2022 por falta de provas, segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA). Já em 2024, o vereador foi alvo de uma ação de reintegração de posse, acusado de invadir uma fazenda entre Euclides da Cunha e Canudos. O juiz rejeitou os documentos apresentados por Gleiber, que alegava ser dono da propriedade.

Política

Na política, Gleiber Júnior havia sido reeleito vereador em 2024, com 956 votos, e se preparava para disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições.

A Câmara Municipal de Santo Amaro divulgou nota lamentando a morte do parlamentar e de seu assessor. “Gleiber Júnior exerceu seu mandato com dedicação, compromisso e zelo pelo povo santoamarense, deixando um legado de trabalho, respeito e amor por nossa cidade”, diz o texto. A Casa também prestou homenagem a Diego Carmo, destacando sua dedicação e ética no trabalho.