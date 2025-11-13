Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega a oito o número de mortos durante invasão do CV no Recôncavo Baiano

São Félix, Cachoeira e Muritiba foram afetadas por confronto entre facções rivais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:50

Polícia realiza buscas no Recôncavo após registros de tiroteios
Polícia realiza buscas no Recôncavo após registros de tiroteios Crédito: Divulgação

Depois de três suspeitos serem mortos e cinco serem presos durante operação que tentou conter a invasão do Comando Vermelho (CV) no Recôncavo Baiano na terça-feira (11), o número de mortos na região chegou a oito, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA).

“As Forças da Segurança alcançaram na tarde desta quarta-feira (12), mais cinco integrantes de facção que atacaram viaturas e tentaram promover. Durante cerco na região de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, equipes foram atacadas com disparos de arma de fogo”, informou o órgão.

Clima de tensão no Recôncavo da Bahia

Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução
Tiroteio causa tensão no Recôncavo por Reprodução
1 de 6
Clima de tensão no Recôncavo da Bahia por Reprodução

Após confronto, os policiais localizaram cinco traficantes feridos e realizaram o socorro para unidade médica na cidade de Muritiba. O quinteto não resistiu aos ferimentos. Com eles foram apreendidos carregadores, munições e armas de fogo.

Em reportagem, o CORREIO explicou que o CV já tem presença marcada na região, mas tenta chegar a São Félix, área com atuação da facção rival Bonde do Maluco (BDM). Na madruga da última terça-feira, moradores da região relataram diversos disparos em um confronto entre os grupos com a chegada da facção carioca.

Ao longo do dia de terça, na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga Cachoeira à São Félix, traficantes escondidos em área de mata entraram em confronto com agentes da polícia que se deslocaram para acabar com os tiroteios. A resistência dos traficantes foi tão forte que afetou o tráfego na BR-101, que chegou a ter a circulação interrompida para a segurança de motoristas que circulassem na área.

Procurada, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os impactos no tráfego de veículos não foram significativos. No mês passado, uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados pelos suspeitos foram destruídos.

O patrulhamento na região segue reforçado por tempo indeterminado. Informações que auxiliem as Forças da Segurança Pública podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia). O anonimato é garantido por lei.

Leia mais

Imagem - Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Recôncavo Baiano: três são mortos e cinco são presos após invasão do CV

Imagem - Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções

Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções

Imagem - Tiroteio e toque de recolher: saiba o que está por trás da guerra entre facções no Recôncavo Baiano

Tiroteio e toque de recolher: saiba o que está por trás da guerra entre facções no Recôncavo Baiano

Tags:

Bahia Comando Vermelho Mortes Clima de Tensão no Recôncavo da Bahia

Mais recentes

Imagem - Renovação de matrícula da rede estadual inicia na próxima segunda-feira (17)

Renovação de matrícula da rede estadual inicia na próxima segunda-feira (17)
Imagem - Operação da PF mira esquema criminoso especializado em fraudes contra a Caixa

Operação da PF mira esquema criminoso especializado em fraudes contra a Caixa
Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete

MAIS LIDAS

Imagem - Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil
01

Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
02

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil
03

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Imagem - Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete
04

Agressor demitido e vítima afastada: o que se sabe do caso em que porteiro agride colega com capacete