VIOLÊNCIA

Chega a oito o número de mortos durante invasão do CV no Recôncavo Baiano

São Félix, Cachoeira e Muritiba foram afetadas por confronto entre facções rivais

Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 08:50

Polícia realiza buscas no Recôncavo após registros de tiroteios Crédito: Divulgação

Depois de três suspeitos serem mortos e cinco serem presos durante operação que tentou conter a invasão do Comando Vermelho (CV) no Recôncavo Baiano na terça-feira (11), o número de mortos na região chegou a oito, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA).

“As Forças da Segurança alcançaram na tarde desta quarta-feira (12), mais cinco integrantes de facção que atacaram viaturas e tentaram promover. Durante cerco na região de mata fechada entre as cidades de São Félix, Cachoeira e Muritiba, equipes foram atacadas com disparos de arma de fogo”, informou o órgão.

Após confronto, os policiais localizaram cinco traficantes feridos e realizaram o socorro para unidade médica na cidade de Muritiba. O quinteto não resistiu aos ferimentos. Com eles foram apreendidos carregadores, munições e armas de fogo.

Em reportagem, o CORREIO explicou que o CV já tem presença marcada na região, mas tenta chegar a São Félix, área com atuação da facção rival Bonde do Maluco (BDM). Na madruga da última terça-feira, moradores da região relataram diversos disparos em um confronto entre os grupos com a chegada da facção carioca.

Ao longo do dia de terça, na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga Cachoeira à São Félix, traficantes escondidos em área de mata entraram em confronto com agentes da polícia que se deslocaram para acabar com os tiroteios. A resistência dos traficantes foi tão forte que afetou o tráfego na BR-101, que chegou a ter a circulação interrompida para a segurança de motoristas que circulassem na área.

Procurada, no entanto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os impactos no tráfego de veículos não foram significativos. No mês passado, uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados pelos suspeitos foram destruídos.