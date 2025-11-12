OPORTUNIDADE

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Inscrições estão abertas até 22 de dezembro

Yan Inácio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:05

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE), em São Paulo, abriu inscrições para um concurso público para preencher 5 vagas e formar cadastro reserva, com vagas de nível médio e superior. As oportunidades têm salários de até R$ 10,5 mil.

As inscrições abrem nesta terça-feira (11) e podem ser feitas até 22 de dezembro pelo site da RM Concursos, banca organizadora do certame. As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026 e serão aplicadas na cidade de Ribeirão Preto.

O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 29 de dezembro de 2025. As taxas de inscrição são de R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Candidatos podem solicitar isenção da taxa se estiverem inscritos no CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, ou se forem doadores de medula óssea.

Vagas e Remuneração

O concurso contempla vagas imediatas e cadastro de reserva (CR). A contratação será regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Etapas do Concurso