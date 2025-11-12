Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fundação abre concurso público com salários de até R$ 10,5 mil

Inscrições estão abertas até 22 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 18:05

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil Crédito: Shutterstock

A Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto (FIPASE), em São Paulo, abriu inscrições para um concurso público para preencher 5 vagas e formar cadastro reserva, com vagas de nível médio e superior. As oportunidades têm salários de até R$ 10,5 mil.

As inscrições abrem nesta terça-feira (11) e podem ser feitas até 22 de dezembro pelo site da RM Concursos, banca organizadora do certame. As provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026 e serão aplicadas na cidade de Ribeirão Preto.

O prazo final para pagamento da taxa de inscrição é 29 de dezembro de 2025. As taxas de inscrição são de R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Candidatos podem solicitar isenção da taxa se estiverem inscritos no CadÚnico e forem membros de família de baixa renda, ou se forem doadores de medula óssea.

Vagas e Remuneração

O concurso contempla vagas imediatas e cadastro de reserva (CR). A contratação será regida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Etapas do Concurso

O concurso será realizado em 2 (duas) etapas sucessivas. Primeira Etapa: Prova Objetiva e Prova Discursiva (caráter eliminatório e classificatório). Segunda Etapa: Prova de Títulos (somente para Nível Superior, classificatório), Procedimento de Heteroidentificação (candidatos negros) e Perícia Médica (candidatos com deficiência).

Leia mais

Imagem - Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 10 mil

Assembleia Legislativa abre concurso com 101 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 10 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 3,6 mil

Prefeitura abre concurso público com 104 vagas e salários de até R$ 3,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6,9 mil

Tags:

Concurso Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Evento beneficente com mutirão de vagas para imigrantes e refugiados na Bahia

Evento beneficente com mutirão de vagas para imigrantes e refugiados na Bahia
Imagem - Saiba como lidar com a sobrecarga de decisões no trabalho

Saiba como lidar com a sobrecarga de decisões no trabalho
Imagem - Tenda realiza mutirão com vagas de emprego na Região Metropolitana de Salvador

Tenda realiza mutirão com vagas de emprego na Região Metropolitana de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador
01

Homem de 36 anos passa mal e morre durante corrida em Salvador

Imagem - Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)
02

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha
03

Anjo da Superação chega para acalmar 3 signos: feridas vão cicatrizar e você está a um passo de vencer a batalha

Imagem - Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador
04

Ex-jogador da base do Bahia e Palmeiras é morto em Salvador