VIOLÊNCIA

Prefeitura de cidade na Bahia orienta que moradores fiquem em casa após tiroteios entre facções

Aulas e serviços de saúde foram interrompidos

Maysa Polcri

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14:49

Polícia realiza buscas no Recôncavo após registros de tiroteios Crédito: Divulgação

A prefeitura de Muritiba, na região do Recôncavo da Bahia, emitiu um comunicado em que orienta os moradores a ficarem em casa após tiroteios serem registrados nesta terça-feira (11). Atividades nas unidades básicas de saúde e aulas nas escolas municipais foram suspensas, assim como atividades em repartições públicas. Moradores enfrentam momentos de tensão desde a madrugada.

Em nota divulgada no início desta tarde, a Prefeitura de Muritiba informa que a "situação está sob controle e que a Polícia Militar segue atuando para garantir a segurança de todos". Mesmo assim, a gestão municipal orienta que a população permaneça em casa. A prefeitura ainda determinou a suspensão de aulas e serviços.

Intensos tiroteios foram registrados na madrugada e nas primeiras horas da manhã em São Félix, cidade vizinha. A reportagem apurou que as trocas de tiros foram provocadas por uma invasão da facção do Comando Vermelho (CV), que tenta tomar o território de atuação do Bonde do Maluco (BDM). A Polícia Militar confirmou, em nota, que colocou em prática um protocolo de reforço das ações contra o crime organizado na região da cidade de São Félix, com apoio da Polícia Civil.



Áudios e vídeos compartilhados por moradores relatam a tensão na região da Ponte da Pedra do Cavalo, que liga os municípios de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo Baiano. "Com o apoio de equipes da Polícias Civil da Bahia e Rodoviária Federal, os agentes reforçaram a presença na região. As diligências seguem em andamento visando à restauração da segurança", afirma a PM.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os impactos no tráfego de veículos não foram significativos. Registros de moradores mostram policiais realizando buscas na região da BR-101.

