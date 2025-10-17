RECÔNCAVO

Acampamentos usados por traficantes são destruídos em São Félix e Cachoeira

Polícia realiza operação nas cidades após criminosos determinarem toque de recolher

Maysa Polcri

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:49

Operação mira grupos armados no Recôncavo da Bahia Crédito: Divulgação

As forças de segurança do Estado deram início a uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo baiano, nesta sexta-feira (17). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados por suspeitos foram destruídos.

A ação ocorre duas semanas após a notícia de que criminosos teriam proibido a circulação de moradores entre cidades vizinhas, que são separadas pelo Rio Paraguaçu e ligadas pela histórica ponte Dom Pedro II. Um aviso de toque de recolher foi compartilhado por moradores, como mostrou o CORREIO.

O clima de medo fez com que a Classe Estudantil organizada do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), em Cachoeira, suspendesse as atividades acadêmicas entre os dias 1º e 3 de outubro.

"O conflito transcorre não somente em Cachoeira e São Félix, mas por grupos rivais que residem em ambos os municípios e que ameaçam o deslocamento e livre trânsito de pessoas que vivem, trabalham e estudam nos dois lados da ponte", disse o comunicado.

BDM proíbe a circulação de moradores entre cidades 1 de 34

Nesta sexta-feira (17), a primeira fase da operação Linha D’Água cumpriu quatro mandados em São Félix e cinco em Cachoeira. As equipes localizaram e destruíram dois acampamentos utilizados por integrantes de um grupo criminoso armado. No local, foram apreendidos dez aparelhos celulares, balaclavas, roupas camufladas, capas de coletes balísticos, carregadores de armas e porções de maconha prontas para a venda, além de materiais abandonados pelos suspeitos durante a fuga.

Imagens aéreas captadas por drone flagraram dois homens armados fugindo por uma área de mata, momento em que as equipes iniciaram incursões para tentar localizar os suspeitos. "As investigações prosseguem, com foco na identificação e prisão dos envolvidos, além do mapeamento de eventuais ramificações do grupo nas cidades do Recôncavo", diz a polícia, em nota.