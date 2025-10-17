Acesse sua conta
Acampamentos usados por traficantes são destruídos em São Félix e Cachoeira

Polícia realiza operação nas cidades após criminosos determinarem toque de recolher

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:49

As forças de segurança do Estado deram início a uma operação contra grupos criminosos com atuação nas cidades de São Félix e Cachoeira, no Recôncavo baiano, nesta sexta-feira (17). Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Dois acampamentos usados por suspeitos foram destruídos. 

A ação ocorre duas semanas após a notícia de que criminosos teriam proibido a circulação de moradores entre cidades vizinhas, que são separadas pelo Rio Paraguaçu e ligadas pela histórica ponte Dom Pedro II. Um aviso de toque de recolher foi compartilhado por moradores, como mostrou o CORREIO. 

O clima de medo fez com que a Classe Estudantil organizada do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), em Cachoeira, suspendesse as atividades acadêmicas entre os dias 1º e 3 de outubro. 

"O conflito transcorre não somente em Cachoeira e São Félix, mas por grupos rivais que residem em ambos os municípios e que ameaçam o deslocamento e livre trânsito de pessoas que vivem, trabalham e estudam nos dois lados da ponte", disse o comunicado. 

BDM proíbe a circulação de moradores entre cidades

Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Cachoeira completa 187 anos no dia 13 de março por Marina Sila/Arquivo CORREIO
2) São Félix por Reprodução Iphan
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução
TCP chega em Santo Amaro faz parceira com o BDM por Reprodução / Marina Silva
TCP chega à Bahia pelo Recôncavo e faz parceira com o BDM por Marina Silva/CORREIO
Thiago da Silva era conhecido como Scoob ou Cebola' por Reprodução
Líder da Katiara tinha fortuna estimada em R$ 2,5 milhões por SSPBA
Líder da Katiara, Roceirinho estava perto de ir para o semiaberto, mas teve preventiva decretada por SSPBA
Alan Santos, o Junior Pial, é o 'número 2' da Katiara por SSPBA
Polícia encontra acampamento da Katiara em Valéria por Divulgação
Sigla da Katiara em muro em Cajazeiras XI por Arisson Marinho/CORREIO
Roceirinho fez fortura com o tráfico na Bahia por SSPBA
Cápsula de bala após confronto entre facções por Arisson Marinho/CORREIO
Cartuchos de balas espalhados nas ruas após confronto de facções rivais por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
1 de 34
Comando Vermelho diz que vai tomar Cachoeira e Muritba por Reprodução

Nesta sexta-feira (17), a primeira fase da operação Linha D’Água cumpriu quatro mandados em São Félix e cinco em Cachoeira. As equipes localizaram e destruíram dois acampamentos utilizados por integrantes de um grupo criminoso armado. No local, foram apreendidos dez aparelhos celulares, balaclavas, roupas camufladas, capas de coletes balísticos, carregadores de armas e porções de maconha prontas para a venda, além de materiais abandonados pelos suspeitos durante a fuga.

Imagens aéreas captadas por drone flagraram dois homens armados fugindo por uma área de mata, momento em que as equipes iniciaram incursões para tentar localizar os suspeitos. "As investigações prosseguem, com foco na identificação e prisão dos envolvidos, além do mapeamento de eventuais ramificações do grupo nas cidades do Recôncavo", diz a polícia, em nota. 

A operação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Depin), em conjunto com a Polícia Militar, através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Litoral Norte).

