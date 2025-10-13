Acesse sua conta
Bahia: o banho de sangue, o ‘toque de recolher’ e a expansão de facção no Centro Antigo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 05:00

Um passado sangrento volta a aterrorizar os moradores do Lobato. Com o líder do BDM na Avenida Pontilhão, o ‘Seu Nilson’, fora de vez do cenário, o CV do Coroado tentará tomar de vez o bairro. Há cinco anos, a facção carioca invadiu o Pontilhão e executou várias pessoas ligadas ao BDM – de crianças a adultos.

“Quem era parente ou amigo não era poupado. As namoradas foram mortas e comerciantes expulsos”, relata uma fonte. Tempo depois, as lideranças do CV foram mortas pela polícia e ‘Seu Nilson’ voltou ao Lobato. Na quarta (8), os corpos dele e da mulher crivados de balas foram deixados em Pirajá. No mesmo dia, os rivais do Coroado soltaram fogos.

Se a polícia não intervir, haverá um mar de sangue no Pontilhão, porque os remanescentes do BDM já disseram que vão resistir.

CV quer tomar de vez o Lobato

Lobato: 23 tiroteios, 18 mortos e 5 feridos por Google
Comitiva esteve no Lobato por Tony Silva/Divulgação
Advogado criminalsita é assassinado no Lobato por Acervo Pessoal
"Berça" morre em confronto com a PM no Lobato por Divulgação
PM 14 CIPM Lobato por Reprodução/Google Maps
14ª CIPM Lobato por Reprodução/Google Street View
Adolescente morta no Lobato por Reprodução
Igor Araújo dos Santos por Reprodução / Redes Sociais
Disparo atingiu porta de ônibus na região do Lobato por Arisson Marinho/CORREIO
Suspeito é morto em confronto com a PM em Santa Luzia do Lobato por Divulgação/Polícia Militar
Comando Vermelho tomou de volta a Praianha do Lobato por Marina Silva/ CORREIO
Rua João de Deus, no Lobato por Reprodução/Google Street View
Ataque aconteceu no Lobato por Ana Lucia Albuquerque
No Lobato, moradores também não respeitam as medidas de isolamento e proteção contra o coronavírus exigidas pelas autoridades. por Nara Gentil/CORREIO
Comércio no Lobato. por Nara Gentil/CORREIO
Foragido, líder do CV compra joia para mulher em shopping por Reprodução
'MT' é o segundo nome da 'Tropa da Juba', facção filiada ao CV por Redes sociais
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
Hayanna usa empresa para "lavar" milhões do CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
A traficante Hayanna é filha da líder da 'Tropa da Juba', filiada ao CV por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprosução
CV: 'Tropa da Juba' monitora a ação da polícia em Feira de Santana por Reprodução
Juliana ao lado de 'Mil Grau' líder do CV em Feira de Santana em sua festa de aniversário por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Juliana comanda a 'Tropa da Juba', filial do CV em Feira de Santana por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Granadas improvisadas foram encontradas no Lobato

A Barroquinha e o 'toque de recolher'

Embora a presença da Polícia Militar, a tensão paira sobre os comerciantes da Barroquinha, no Centro Antigo de Salvador. Na quinta (09), as lojas foram fechadas após o ‘toque de recolher’ imposto pelo BDM em razão da morte de ‘Albino da Barroquinha’, traficante baleado pela polícia.

A PM foi enviada para o local e foram presas duas pessoas que mandaram as lojas fecharem. “Mas isso não resolve, até porque a polícia não pode ficar aqui toda hora. Precisamos de mais segurança”, reclama o dono de uma confecção. A presença cada vez menor de consumidores e o medo constante transformaram a região em um retrato do abandono.

Enquanto o poder público hesita em agir, comerciantes lutam para manter as portas abertas em meio a um caos que ameaça não só a economia local, mas também a própria história viva da cidade.

Ônibus param de circular na Barroquinha
Lojas da Barroquinha fecharam durante protesto no final da manhã por Foto: Wendel de Novais/CORREIO
Lojas da Barroquinha fecharam durante protesto no final da manhã por Foto: Wendel de Novais/CORREIO
Lojas da Barroquinha fecharam durante protesto no final da manhã por Foto: Wendel de Novais/CORREIO
Lojas da Barroquinha fecharam durante protesto; ônibus não circularam por Foto: Wendel de Novais/CORREIO
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Suposto comunicado do BDM proíbe moradores de cricular entre cidades por Reprodução
Polícia apreende câmeras do BDM no Tororó por Divulgação
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Motorista foi executado por traficantes do BDM por Reprodução
Traficante do BDM fez companheira refém no 7º caso por Reprodução
Anderson Conceição foi morto pelo BDM por Reprodução
Armas foram apreendidas com traficantes do BDM por Reprodução
Waldir Barreto foi morto pelo BDM por Reprodução
Liderança do BDM morrem em confronto com a PM em Castelo Branco por Redes sociais
Traficante é liderança do BDM no Centro, com forte atuação na Rua das Frutas por Bruno Concha/Divulgação
Deivid foi morto em área do BDM; polícia encontrou publicação do jovem referência à facção por Reprodução
Deivid foi morto na Avenida Norma, área do BDM por Reprodução
Pocoyo tinha fotos com sinais em referência ao BDM por Reprodução
Pocoyo tinha fotos com sinais em referência ao BDM por Reprodução
Pastora prevê morte de influenciador dias antes de ele ser morto pelo BDM por Divulgação
BDM gasta R$ 3 milhões para trazer arsenal à Bahia por Ascom PCDF
"Paulo Escopeta" era ex-PM , assalnte internacioal de banco e um dos fundadores do BDM por Divulgação
Liderança do BDM, Russo morreu em tiroteio com a polícia por Divulgação
BDM contralo o tráfico no Parque das Bromélias por Arisson Marinho/CORREIO
Ônibus param de circular na Barroquinha por Arisson Marinho / CORREIO

Tororó ‘virou’ ?

Ao que tudo indica, o Comando Vermelho se firmou no Tororó. Há cerca de uma semana, postes e muros foram novamente marcados com as iniciais 'CV'.

O bairro, que historicamente é tido como território do Bonde do Maluco, vem sendo alvo de ataques do grupo carioca, que tenta, a partir do Tororó, avançar no Centro de Salvador, controlado pelo rival.

Fontes da polícia relataram que a Portelinha (entrada da Lapa) e parte do Dique já são terrenos controlados pelo CV.

Tororó 'virou': bairro histórico é ocupado por nova facção

Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO
Polícia apreende câmeras do BDM no Tororó por Divulgação
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Tiroteio foi registrado na no por Reprodução
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Facções do Tororó por Marina Silva/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
BDM transforma o Dique do Tororó em uma 'boca-de-fumo' por Bruno Wendel/CORREIO
Buscas continuam no Dique do Tororó por Bruno Wendel/CORREIO
Orixás no Dique do Tororó por Arquivo CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Homem foi morto no Dique do Tororó por Marina Silva/CORREIO
Mistério: Quem matou Rafael? Jovem era querido, mas seu nome era por Reprodução
Dique do Tororó por Divulgação/ GOVBA
Moradores reforçam segurança no bairro do Tororó - Foto: Arisson Marinho CORREIO por Moradores reforçam segurança no bairro do Tororó - Foto: Arisson Marinho CORREIO
Moradores reforçam segurança no bairro do Tororó - Foto: Arisson Marinho CORREIO por Moradores reforçam segurança no bairro do Tororó - Foto: Arisson Marinho CORREIO
Dique do Tororó por Crédito: Mauro Akin Nassor
A 'Tropa do CV' quer tomar Cachoeira do BDM por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV exibiram armas e pichações por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
Traficantes do CV disparam nas ruas de Camamu por Reprodução
CV caça rivais e quase mata inocentes em Dias d'Ávila por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
CV faz ataque em Maragogipe por Reprodução
Aldeia Hippie vira refúgio do CV e polícia faz operação contra o tráfico por Ascom PC
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Arisson Marinho/CORREIO
Polêmica, Cosme de Farias e Vila Laura: operação mira áreas com atuação do CV por Reprodução/SSP
Advogada que tinha como cliente integrante do PCC pode ter sido morta pelo CV por Acervo Pessaol
"Bibi Perigosa" liderava o CV em Santo Amaro da Purificação por Divulgação
Empresário assassinado usava a academia para guardar armas do CV em Dias d'Avila  por Divulgação
Família feita refém é liberada e traficantes do CV são presos pela polícia por Wendel de Novais
Tororó ‘virou’: bairro histórico é ocupado por nova facção por Bruno Wendel/CORREIO

A SEMANA

Secretário Felipe Freitas reage às imagens de PM agredindo homem: ‘são repugnantes’

Insegurança fecha as 10 escolas municipais no Complexo do Nordeste de Amaralina

Denunciados por homicídio: PMs têm versão contestada pela central de ocorrências da SSP

Mulher é morta a tiros dentro de casa na frente do filho de 3 anos na Bahia

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia

