BDM banca festas, Comando Vermelho executa mulher e tráfico faz bloqueio

Bruno Wendel

Publicado em 28 de abril de 2025 às 05:00

Bonde do Maluco banca festas no Lobato>

Na tentativa de ganhar a confiança de moradores, os "meninos da boca", como são chamados os adolescentes da Cocota, localidade do Lobato controlada pelo Bonde do Maluco (BDM), estão "patrocinando" as festas na comunidade. O caso mais recente foi no Domingo de Páscoa (20), com distribuição de caixas de chocolates para a criançada. "Se você trata a população bem, ela protege. Não denuncia", conta um morador.>

A estratégia privilegia eventos infantis. "Porque cooptam a família toda. No Dia das Crianças, colocaram brinquedo inflável, pula-pula, futebol de salão, escorregador, teve de tudo. Já botaram paredão e batalha de naipe, mas o que mais tem é atração para a garotada", diz a fonte. >

Mas muitos pais não levam os filhos, pois temem que o Comando Vermelho aproveite a descontração para causar uma tragédia.>

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Líder do Comando Vermelho executou mulher após denunciá-lo>

Quem vive algumas comunidades sabe é preciso seguir à risca a cartilha do tráfico. E afrontar a cúpula é morte na certa. Foi o que aconteceu com Juciene Amadeu de Jesus, 30 anos, a "Negona", na cidade de Santo Amaro da Purificação, nesta sexta-feira (25). >

Ela denunciou uma das lideranças do Comando Vermelho no bairro Pitinga e acabou morta com tiros na cabeça de escopeta calibre 12 e fuzil. O autor e a mulher dele foram presos. O crime aconteceu no Condomínio Solar, onde Juciene morava e foi testemunhado pelos quatro filhos dela. >

Segundo testemunhas, dias antes, Juciene brigou com uma moradora, mulher de um traficante conhecido como Júnior. Na ocasião, ele avisou para cessar a confusão, caso contrário, a mataria. No dia seguinte, ele soube que "Negona" esteve na delegacia. >

Comando Vermelho: mulher é morta a tiros de escopeta e fuzil Crédito: Acervo Pessoal

Barreiras de concreto para impedir viaturas de acessar comunidade >

Algumas táticas do tráfico são rotina no Rio de Janeiro, já aparecem com mais frequência em Salvador. >

Os bloqueios das vias nas comunidades não só impedem o acesso das viaturas ou retardam uma operação, como impedem o ir e vir das pessoas que vivem no local e também a chegada de serviços essenciais, como ambulâncias.>

Na Saramandia, por exemplo, território do Comando Vermelho, a PM retirou na quarta (26), cinco primas de concreto em quatro ruas. >