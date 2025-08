Alô Alô Bahia

Marcus Buaiz promete provocar empreendedores baianos em evento especial do Alô Alô Bahia sobre negócios e conexões relevantes

No próximo dia 19 de setembro, acontece em Salvador a 10ª edição dos tradicionais Almoços de Negócios

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 08:00

Marcus Buaiz falará sobre como conectar pessoas e impulsionar negócios de sucesso em evento promovido pelo Alô Alô Bahia Crédito: Sucre Estudios/Divulgação

No próximo dia 19 de setembro, acontece em Salvador a 10ª edição dos tradicionais Almoços de Negócios, realizados pelo Alô Alô Bahia. O evento promete reunir grandes nomes do cenário local e nacional, reforçando a vocação do portal em provocar reflexões e fomentar conexões relevantes. Como ocasiões especiais exigem convidados à altura, essa edição promoverá um papo inspirador sobre empreendedorismo com o multiempresário Marcus Buaiz. >

“Minha intenção é provocar”, avisa. “Quero trazer reflexões sobre reinvenção, posicionamento e construção de marca com alma, algo cada vez mais necessário no cenário atual. Não venho para ensinar, venho para trocar. Vai ser uma conversa sobre escolhas, impacto e propósito”, completa Buaiz, que acredita na força do encontro e na potência que se forma quando empresários se reúnem para discutir caminhos com verdade.>

A versatilidade de um prodígio capixaba>

Conhecido pela versatilidade de seus investimentos, o marido de Isis Valverde começou a carreira aos 18 anos, assumindo um dos negócios da família, dona de um conglomerado de empresas capixabas fundado em 1941 pelo seu avô, e que hoje atua nas frentes de alimentação, comunicação, comércio e outros. Mas engana-se quem pensa que ele se acomodou na condição de herdeiro de uma dinastia estadual.>

Desde cedo, Buaiz aproveitou os ensinamentos da tradição que lhe conduzia e procurou criar a própria identidade e movimentou investimentos próprios, como uma empresa de entretenimento aos 20 anos. “Meu avô me ensinou princípios que moldaram minha forma de estar no mundo: ética, moral e, principalmente, a coragem de pensar diferente. E foi com esse olhar que construí minha trajetória no entretenimento e nos negócios, sempre buscando antecipar movimentos e criar valor real”, conta o empresário.>

Aos 46 anos, Buaiz coleciona sucessos e reconhece os aprendizados de negócios que não seguiram como idealizara. A versatilidade virou uma marca dele. “Ao longo dos anos, estive em setores diversos como entretenimento, tecnologia, alimentação, impacto social e inovação. E é essa combinação que tem me provocado a inovar: projetos onde cultura, tecnologia e conexão humana se encontram”, declara Buaiz.>

Ele entende que nos dias de hoje, empreender vai além de escalar negócios. “É escalar impacto e gerar sentido. Isso me obriga a estar em constante aprendizado, reaprendendo a ouvir, a colaborar e a liderar com mais sensibilidade”, diz.>

Pai de José Marcus e João Francisco, frutos do casamento de 15 anos que viveu com a cantora Wanessa Camargo, Marcus Buaiz coleciona sociedades conhecidas no mundo do entretenimento, como as com os jogadores Neymar Jr. e Ronaldo Fenômeno, padrinho de seu filho mais velho. “Sempre busquei sociedades complementares, onde a união faz a força, porque acredito que é assim que conseguimos construir algo maior e mais duradouro”, observa. >

Pátio Ordem Terceira Crédito: M Santiago/Divulgação

Novo espaço para eventos>

Ainda em agosto, Salvador recebe o Pátio Ordem Terceira, um novo espaço para eventos culturais, casamentos e celebrações especiais no coração do Centro Histórico, no Pelourinho. Integrado ao complexo da Igreja e Museu da Ordem Terceira de São Francisco — patrimônio tombado pelo IPHAN e uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo —, o local une história, arte sacra e infraestrutura moderna. Com áreas abertas e cobertas, o Pátio oferece até 280 vagas de estacionamento e conta com detalhes do barroco brasileiro, como painéis de azulejos portugueses do século XVIII e talhas douradas. Idealizado pelos empresários João Vitorino e Ludmila Andrade, o espaço tem como missão proporcionar experiências que unem tradição, natureza e sofisticação. O lançamento oficial do Pátio Ordem Terceira será exclusivo para convidados.>

Open Air Brasil Crédito: Divulgação

Sob as estrelas>

O maior cinema a céu aberto do mundo está chegando pela primeira vez a Salvador! Entre os dias 30 de setembro e 12 de outubro, o Open Air Brasil transforma o Centro de Convenções, na orla da Boca do Rio, em um espaço para viver a magia do cinema de forma única. Com uma tela gigante de 325 m² – do tamanho de uma quadra de tênis – e projeção em 4K, o evento conta ainda com sistema de som Dolby Digital Surround com 28 caixas, recriando a experiência de uma super sala de cinema… sob as estrelas. A programação inclui filmes nacionais e internacionais, clássicos do cinema, animações, longas de terror, além de shows ao vivo, espaço gourmet, recreação infantil e pipoca gratuita. Os ingressos serão vendidos pelo Sympla.>

Missa em ação de graças>

O centenário do jornal O Globo foi celebrado, na terça-feira, com uma missa em ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Igreja da Sé, no centro do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença da família Marinho, jornalistas, colunistas e colaboradores do jornal, além do governador do Rio, Cláudio Castro (PL). Durante a celebração, José Roberto Marinho, vice-presidente do conselho de administração do Grupo Globo, destacou o compromisso do veículo com os brasileiros desde sua fundação, em 1925, por Irineu Marinho. “Ele fez um jornal informativo, pra todas as classes, sempre nessa aposta no talento e no compromisso com a sociedade brasileira”, disse. O Padre Jorjão foi responsável por conduzir a cerimônia.>

Itamar Vieira Junior Crédito: Divulgação

Lançamento>