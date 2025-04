INVESTIGAÇÃO

Advogado criminalista assassinado entrou em área do BDM procurando líder do CV

Corpo da vítima foi encontrado com marcas de tiros

O advogado Danilo Cerqueira de Santana, encontrado morto na última sexta-feira (18) no Lobato, entrou na localidade de São José de Baixo sem saber que não era mais controlada pelo Bonde do Maluco (BDM). Ele estaria à procura de um dos seus clientes, um homem chamado de Lambão, líder do Comando Vermelho, que controlava o tráfico na região. >