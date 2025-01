VIOLÊNCIA

Jovem que desapareceu no Trobogy é encontrado morto após ser ameaçado por traficantes do BDM

Ian Lucas Barbosa de Jesus foi encontrado na quinta-feira (2)

Wendel de Novais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 11:41

Ian Lucas Barbosa de Jesus foi encontrado morto pela polícia Crédito: Reprodução

Ian Lucas Barbosa de Jesus, 20 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro, foi encontrado morto nessa quinta-feira (2) por agentes da 50º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na Rua Mocambo, no bairro de Trobogy, em Salvador. A Polícia Civil da Bahia não detalhou os ferimentos que levaram a morte do jovem, mas Ian sumiu após ir a uma casa de shows no bairro antes da virada do ano.

Logo após o seu desaparecimento, vídeos em que ele aparece amarrado começaram a circular nas redes sociais e indicaram que o jovem, que é morador do bairro de Narandiba, que tem atuação do Comando Vermelho (CV), teria sido sequestrado por traficantes do Bonde do Maluco (BDM), facção que está presente no Trobogy. Em um dos vídeos, é possível ver Ian sendo ameaçado pelos criminosos

“Olha quem caiu na nossa área. Coloca ele para fumar um cigarro antes de morrer”, diz um traficante com uma faca em punho enquanto grava Ian amarrado no local. No vídeo, os criminosos ainda começam cantar, afirmando em palavras chulas que a ida do jovem ao local causou a sua morte. Antes de desaparecer, Ian foi até a casa de shows Jato Prime, que fica no mesmo bairro.

A casa se manifestou sobre o ocorrido e garantiu que ele deixou o local sem ser sequestrado. “Infelizmente, têm circulado imagens de um jovem desaparecido, e alguns relatos estão associando sua última aparição ao nosso estabelecimento. Gostaríamos de deixar claro que o jovem deixou nossas dependências de forma integra e que, durante o evento ocorrido no domingo, não houve qualquer incidente, como é de costume em nossa casa”, informou a Jato Prime em nota nas redes sociais.