Marinha abre concurso nacional com 471 vagas e salário inicial de R$ 9,5 mil

Oportunidades exigem nível superior

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09:37

Navio da Marinha Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil abriu 471 vagas para o Serviço Militar Voluntário (SMV) para Oficiais Temporários. As oportunidades exigem nível superior e estão distribuídas entre os nove distritos navais do país.

As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2026, pelo site, mediante pagamento de taxa de R$ 140. A prova objetiva está marcada para o dia 22 de fevereiro de 2026.

O processo seletivo é organizado por comissão própria da Marinha. Os aprovados ingressam como Guarda-Marinha, com remuneração inicial de R$ 9.575,98, podendo chegar a R$ 14.172,68 ao longo da carreira temporária - que pode durar até 96 meses.

As vagas abrangem áreas como saúde, administração, contabilidade e tecnologia da informação, distribuídas da seguinte forma:

1º Distrito Naval: 252 vagas

2º Distrito Naval: 18 vagas

3º Distrito Naval: 39 vagas

4º Distrito Naval: 21 vagas

5º Distrito Naval: 15 vagas

6º Distrito Naval: 17 vagas

7º Distrito Naval: 29 vagas

8º Distrito Naval: 56 vagas