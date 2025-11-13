CULTURA

Deputado baiano pede inclusão de cristãos em ações do Novembro Negro: 'Eixo estrito às religiões de matriz afro'

Parlamentar defende que atividades devem valorizar a população negra baiana em todas as suas extensões, sem exceções

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10:14

Deputado Jurailton Santos (Republicanos) apresentou, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), indicações aos governos do Estado e da capital baiana Crédito: AscomALBA/AgênciaALBA

O deputado Jurailton Santos (Republicanos) apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) pedidos aos governos do Estado e da capital baiana para que as atividades relacionadas ao Novembro Negro contemplem o público negro simpatizante ou adepto da religião cristã. Segundo ele, a solicitação é necessária “uma vez que é contumaz que projetos voltados para essa vertente tenha um eixo estrito às religiões de matriz afro”.

Nas solicitações, o republicano registra que é responsabilidade do poder público estabelecer políticas de enfrentamento ao racismo, de incentivo à cultura e que promovam justiça e reparação social.

No pleito encaminhado ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, e à secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, o parlamentar pede a inclusão de atividades voltados aos cristãos na programação do evento denominado Novembro Salvador Capital Afro.

“A presente proposição tem por finalidade fomentar a valorização das práticas religiosas de natureza cristã exercidas pelo público afrodescendente, e até o momento não inclusas na aludida programação”, defendeu.

Já no pedido ao governador Jerônimo Rodrigues e ao secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, o legislador defende “uma celebração que de fato consiga valorizar a população negra baiana em todas as suas extensões, sem exceções”. Ele sugeriu que o Executivo estadual crie o projeto Novembro Bahia Território Afro, como forma de ampliar a programação do evento promovido na capital baiana.