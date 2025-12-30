Cidade mais quente da Bahia registra 38,9°C e está entre as cinco mais quentes do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 07:36
A cidade de Barra, no oeste da Bahia, registrou 38,9°C na segunda-feira (29) e ficou entre as cinco maiores temperaturas do Brasil, conforme ranking divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O município baiano aparece atrás de Aragarças (GO), que liderou a lista com 39,3°C, além de Pão de Açúcar (AL) e Três Rios (RJ), ambos com 39,2°C.
A Bahia ainda tem outro destaque no ranking nacional: Ibotirama, também no oeste do estado, que registrou 38,6°C e aparece entre as dez cidades mais quentes do país.
Aragarças (GO) – 39,3°C
Pão de Açúcar (AL) – 39,2°C
Três Rios (RJ) – 39,2°C
Barra (BA) – 38,9°C
Coronel Pacheco (MG) – 38,7°C
Marilândia (ES) – 38,7°C
Piranhas (AL) – 38,7°C
Ibotirama (BA) – 38,6°C
Araçuaí (MG) – 38,5°C
Cambuci (RJ) – 38,3°C
Verão ou inverno? Os efeitos do calor