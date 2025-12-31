Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia pode ter até 13 feriadões em 2026; veja datas

Datas nacionais, estaduais e pontos facultativos favorecem emendas ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:13

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A divulgação do calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026, publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), aponta um cenário favorável para quem pretende aproveitar folgas prolongadas na Bahia. Ao longo do próximo ano, o estado pode ter até 13 oportunidades de “feriadão”, considerando feriados que caem em dias úteis e pontos facultativos tradicionalmente emendados.

Das 19 datas previstas no calendário federal, nove coincidem com dias da semana, o que amplia as chances de descanso estendido. Além disso, a Bahia conta com feriados locais e estaduais que reforçam esse número, como o 2 de Julho, que celebra a Independência do Brasil na Bahia, o São João, em 24 de junho, e o Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em 8 de dezembro, comemorado em Salvador.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

Quando entram na conta os pontos facultativos, como o Carnaval e o Corpus Christi, o número de datas com potencial para folga ou emenda chega a 13, especialmente para servidores públicos e trabalhadores que conseguem negociar o descanso. No total, o calendário de 2026 reúne dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, incluindo celebrações cívicas, religiosas e períodos usados para ajustes administrativos, como as vésperas de Natal e Ano Novo.

Veja abaixo as possibilidades de feriadões:

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

16 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

3 de abril (sexta-feira) – Semana Santa

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalhador

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho (quarta-feira) – São João

2 de julho (quinta-feira) – Independência do Brasil na Bahia

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

8 de dezembro (terça-feira) – Nossa Senhora da Conceição da Praia

24 de dezembro (quinta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo)

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

31 de dezembro (quinta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo)

Leia mais

Imagem - Governo federal divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2026; veja datas

Governo federal divulga calendário de feriados e pontos facultativos de 2026; veja datas

Imagem - Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Tags:

Bahia Baianos 2026 Feriado

Mais recentes

Imagem - Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas

Metanol: prefeitura de cidade baiana proíbe venda e consumo de bebidas destiladas
Imagem - Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon

Ferry-boat tem fila intensa e espera de mais de 3h no Réveillon
Imagem - Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

Escondidas na panturrilha: cinco mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026