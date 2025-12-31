DESCANSO PROLONGADO

Bahia pode ter até 13 feriadões em 2026; veja datas

Datas nacionais, estaduais e pontos facultativos favorecem emendas ao longo do ano

Wendel de Novais

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 11:13

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A divulgação do calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos de 2026, publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), aponta um cenário favorável para quem pretende aproveitar folgas prolongadas na Bahia. Ao longo do próximo ano, o estado pode ter até 13 oportunidades de “feriadão”, considerando feriados que caem em dias úteis e pontos facultativos tradicionalmente emendados.

Das 19 datas previstas no calendário federal, nove coincidem com dias da semana, o que amplia as chances de descanso estendido. Além disso, a Bahia conta com feriados locais e estaduais que reforçam esse número, como o 2 de Julho, que celebra a Independência do Brasil na Bahia, o São João, em 24 de junho, e o Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em 8 de dezembro, comemorado em Salvador.

Quando entram na conta os pontos facultativos, como o Carnaval e o Corpus Christi, o número de datas com potencial para folga ou emenda chega a 13, especialmente para servidores públicos e trabalhadores que conseguem negociar o descanso. No total, o calendário de 2026 reúne dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, incluindo celebrações cívicas, religiosas e períodos usados para ajustes administrativos, como as vésperas de Natal e Ano Novo.

Veja abaixo as possibilidades de feriadões:

1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal

16 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira) – Carnaval (ponto facultativo)

3 de abril (sexta-feira) – Semana Santa

21 de abril (terça-feira) – Tiradentes

1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalhador

4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho (quarta-feira) – São João

2 de julho (quinta-feira) – Independência do Brasil na Bahia

7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

8 de dezembro (terça-feira) – Nossa Senhora da Conceição da Praia

24 de dezembro (quinta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo)

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal