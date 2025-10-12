Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Ano terá 10 feriados nacionais, sendo que nove caem em dias úteis

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:00

Opções de lazer no Cana Brava Resort em Ilhéus
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer Crédito: Divulgação

O ano de 2026 vem com um calendário de feriados nacionais particularmente favorável para quem deseja emendar dias úteis e estender folgas. Segundo Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), serão 10 feriados nacionais no Brasil, sendo que nove caem em dias úteis.

Entre as datas que se destacam está o Dia do Trabalho, em 1º de maio (uma sexta-feira), o Dia da Indepedência, no 7 de setembro (uma segunda-feira), e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, no 12 de outubro (uma segunda-feira).

Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer

Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por Divulgação
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por Reprodução
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por Quantica
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por
1 de 6
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer por Divulgação

Em maio, por exemplo, quem emendar o feriado do dia 1º (sexta-feira) com uma saída de férias agendada para o dia 4 (segunda-feira) pode garantir três dias extras de descanso nas férias.

No mês de setembro, quem aproveitar o feriado do dia 07 (segunda-feira) e iniciar as férias no dia 8 (terça-feira) também pode garantir três dias extras de descanso, estendendo o feriado em um período ideal para viagens curtas e relaxantes.

Já em outubro, por fim, o feriado do dia 12 (segunda-feira) também é uma ótima oportunidade para prolongar o descanso. Ao começar as férias no dia 13 (terça-feira), também é possível emendar o feriadão com mais três dias de folga, aproveitando o clima agradável da primavera para viajar sem enfrentar grandes multidões.

Leia mais

Imagem - Férias escolares: 5 melhores destinos brasileiros para as crianças

Férias escolares: 5 melhores destinos brasileiros para as crianças

Imagem - Férias em família: 10 melhores resorts no Brasil para crianças, segundo especialistas

Férias em família: 10 melhores resorts no Brasil para crianças, segundo especialistas

Tags:

Férias Dicas Para O Feriado

Mais recentes

Imagem - Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro

Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro
Imagem - Bebidas adulteradas com metanol podem ter origem em combustível adulterado

Bebidas adulteradas com metanol podem ter origem em combustível adulterado
Imagem - iPhones, notebooks e até carro por R$ 2,5 mil: Receita Federal faz novo leilão

iPhones, notebooks e até carro por R$ 2,5 mil: Receita Federal faz novo leilão

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais