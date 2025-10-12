DICAS

Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Ano terá 10 feriados nacionais, sendo que nove caem em dias úteis

Wendel de Novais

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:00

Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer Crédito: Divulgação

O ano de 2026 vem com um calendário de feriados nacionais particularmente favorável para quem deseja emendar dias úteis e estender folgas. Segundo Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), serão 10 feriados nacionais no Brasil, sendo que nove caem em dias úteis.

Entre as datas que se destacam está o Dia do Trabalho, em 1º de maio (uma sexta-feira), o Dia da Indepedência, no 7 de setembro (uma segunda-feira), e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, no 12 de outubro (uma segunda-feira).

Em maio, por exemplo, quem emendar o feriado do dia 1º (sexta-feira) com uma saída de férias agendada para o dia 4 (segunda-feira) pode garantir três dias extras de descanso nas férias.

No mês de setembro, quem aproveitar o feriado do dia 07 (segunda-feira) e iniciar as férias no dia 8 (terça-feira) também pode garantir três dias extras de descanso, estendendo o feriado em um período ideal para viagens curtas e relaxantes.