Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Wendel de Novais
Publicado em 12 de outubro de 2025 às 10:00
O ano de 2026 vem com um calendário de feriados nacionais particularmente favorável para quem deseja emendar dias úteis e estender folgas. Segundo Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), serão 10 feriados nacionais no Brasil, sendo que nove caem em dias úteis.
Entre as datas que se destacam está o Dia do Trabalho, em 1º de maio (uma sexta-feira), o Dia da Indepedência, no 7 de setembro (uma segunda-feira), e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, no 12 de outubro (uma segunda-feira).
Férias prolongadas podem ser usadas para ter mais tempo para lazer
Em maio, por exemplo, quem emendar o feriado do dia 1º (sexta-feira) com uma saída de férias agendada para o dia 4 (segunda-feira) pode garantir três dias extras de descanso nas férias.
No mês de setembro, quem aproveitar o feriado do dia 07 (segunda-feira) e iniciar as férias no dia 8 (terça-feira) também pode garantir três dias extras de descanso, estendendo o feriado em um período ideal para viagens curtas e relaxantes.
Já em outubro, por fim, o feriado do dia 12 (segunda-feira) também é uma ótima oportunidade para prolongar o descanso. Ao começar as férias no dia 13 (terça-feira), também é possível emendar o feriadão com mais três dias de folga, aproveitando o clima agradável da primavera para viajar sem enfrentar grandes multidões.