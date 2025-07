TURISMO

Férias escolares: 5 melhores destinos brasileiros para as crianças

Descubra cidades incríveis para relaxar e se divertir com a família toda

Agência Correio

Publicado em 22 de julho de 2025 às 11:01

Planeje sua viagem de férias com roteiros que agradam a família toda Crédito: Freepik

As férias escolares de julho convidam famílias a explorar o Brasil, recarregar as energias e criar memórias inesquecíveis. Muitos lugares oferecem programações especiais, com parques e atividades ao ar livre para as crianças, garantindo a diversão de todos. >

Uma pesquisa da plataforma Booking.com revelou os destinos mais procurados, mostrando o desejo dos brasileiros por viagens em família. São locais que unem lazer e cultura, prometendo momentos únicos para todos os envolvidos.>

Essas cidades brasileiras foram escolhidas por oferecerem atividades recreativas e culturais que fascinam tanto os pequenos quanto os adultos. Prepare-se para um roteiro familiar bem planejado e cheio de aventuras.>

Ubatuba: lazer e natureza

Ubatuba, em São Paulo, é uma opção excelente para famílias que buscam diversão na praia. Além do mar, a cidade oferece atrações educativas como o Projeto Tamar, focado na preservação de tartarugas marinhas, e o Aquário de Ubatuba, com sua grande diversidade de espécies.>

Porto de galinhas: piscinas naturais e resorts

Porto de Galinhas, em Pernambuco, é muito procurado pelas suas piscinas naturais de águas cristalinas, onde crianças podem nadar com segurança. A região ainda dispõe de resorts com atividades infantis e ótima infraestrutura para o conforto familiar. Passeios de jangada são uma atração adicional, permitindo às crianças ver peixinhos coloridos.>

Caldas novas: águas termais e adrenalina

Caldas Novas, em Goiás, é um destino relaxante, famoso por suas águas termais, ideal para famílias que buscam tranquilidade. Contudo, o Hot Park adiciona emoção com toboáguas, piscinas quentes e áreas infantis, garantindo a adrenalina.>

Porto seguro: história e praias paradisíacas

Porto Seguro, na Bahia, une história, cultura e praias deslumbrantes. É uma escolha perfeita para combinar diversão com aprendizado. As crianças aproveitam as praias e podem conhecer o centro histórico, que narra a chegada dos portugueses ao Brasil. O Arraial d’Ajuda Eco Parque oferece atrações para todas as idades.>

Rio de janeiro: paisagens e pontos turísticos

O Rio de Janeiro é a cidade ideal para famílias que desejam explorar as paisagens que são verdadeiros cartões-postais do Brasil. Locais como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e o Jardim Botânico são passeios leves e divertidos. Praias como Leme e Vermelha, além do Aterro do Flamengo, são ótimas para momentos de relaxamento em família.>