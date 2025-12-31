Nem online escapou: site da Caixa tem fila virtual nas apostas da Mega da Virada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:52
Quem deixou pra última hora para fazer as apostas na Mega da Virada contando com o site e o aplicativo Loterias Caixa para evitar as filas nas lotéricas, falhou miseravelmente. Nesta quarta-feira (31), havia fila até nos meios virtuais.
Desde o início do dia, os apostadores que tentaram acessar a plataforma se depararam com uma fila digital que chegou a estimar o tempo de espera em 20 minutos.
Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa
Além disso, o site e o aplicativo estão apresentando instabilidade. Usuários reclamaram de encontrar dificuldade para finalizar as apostas e para realizar o pagamento via Pix.
De acordo com a Caixa, em nota enviada ao InfoMoney, a grande quantidade de acessos simultâneos nos canais de aposta causou a ativação da fila virtual. No entanto, o banco negou instabilidade nos canais digitais.
As apostas para a Mega da Virada, que este ano tem um prêmio de R$ 1 bilhão, podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira. O sorteio está marcado para às 22h.