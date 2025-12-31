SORTE

Nem online escapou: site da Caixa tem fila virtual nas apostas da Mega da Virada

Jogos podem ser feitas até às 20h desta quarta-feira (31); sorteio acontece às 22h

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:52

Apostadores encontram fila nos canais virtuais da Caixa Crédito: Reprodução

Quem deixou pra última hora para fazer as apostas na Mega da Virada contando com o site e o aplicativo Loterias Caixa para evitar as filas nas lotéricas, falhou miseravelmente. Nesta quarta-feira (31), havia fila até nos meios virtuais.

Desde o início do dia, os apostadores que tentaram acessar a plataforma se depararam com uma fila digital que chegou a estimar o tempo de espera em 20 minutos.

Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa 1 de 4

Além disso, o site e o aplicativo estão apresentando instabilidade. Usuários reclamaram de encontrar dificuldade para finalizar as apostas e para realizar o pagamento via Pix.

De acordo com a Caixa, em nota enviada ao InfoMoney, a grande quantidade de acessos simultâneos nos canais de aposta causou a ativação da fila virtual. No entanto, o banco negou instabilidade nos canais digitais.