Nem online escapou: site da Caixa tem fila virtual nas apostas da Mega da Virada

Jogos podem ser feitas até às 20h desta quarta-feira (31); sorteio acontece às 22h

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:52

Apostadores encontram fila nos canais virtuais da Caixa
Apostadores encontram fila nos canais virtuais da Caixa Crédito: Reprodução

Quem deixou pra última hora para fazer as apostas na Mega da Virada contando com o site e o aplicativo Loterias Caixa para evitar as filas nas lotéricas, falhou miseravelmente. Nesta quarta-feira (31), havia fila até nos meios virtuais.

Desde o início do dia, os apostadores que tentaram acessar a plataforma se depararam com uma fila digital que chegou a estimar o tempo de espera em 20 minutos.

Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa

Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa por Reprodução
Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa por Reprodução
Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa por Reprodução
Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa por Reprodução
1 de 4
Apostadores compartilharam registros das filas virtuais que enfrentaram nos canais da Caixa por Reprodução

Além disso, o site e o aplicativo estão apresentando instabilidade. Usuários reclamaram de encontrar dificuldade para finalizar as apostas e para realizar o pagamento via Pix.

De acordo com a Caixa, em nota enviada ao InfoMoney, a grande quantidade de acessos simultâneos nos canais de aposta causou a ativação da fila virtual. No entanto, o banco negou instabilidade nos canais digitais.

As apostas para a Mega da Virada, que este ano tem um prêmio de R$ 1 bilhão, podem ser feitas até as 20h desta quarta-feira. O sorteio está marcado para às 22h.

