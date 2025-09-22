IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO

Cem quilos de carnes infectadas são apreendidos em cidade baiana

Material estava contaminado com tuberculo bovina

Yan Inácio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 20:11

Carne é apreendida em município do sul da Bahia Crédito: Adab

Cem quilos de carne infectados com tuberculose bovina foram apreendidos na cidade de Ibicaraí, no sul da Bahia, no último sábado (20). A mercadoria foi encontrada pela Agência de Defesa da Agropecuária da Bahia (Adab) após denúncia.

A ação, conjunta com a Vigilância Sanitária do município, encontrou as carnes guardadas em uma área pública destinada pela prefeitura a açougueiros da cidade. O dono das carnes não foi encontrado e a Adab gerou termos de apreensão e inutilização para destruir o material.

A tuberculose bovina é considerada uma zoonose grave pode ser transmitida ao ser humano pela inalação de partículas no ar (quando um animal doente tosse ou espirra), pela ingestão de leite e derivados crus de vacas infectadas, e por contato direto com animais doentes ou com seus produtos.

De acordo com Lorena Silva, médica veterinária da Adab e integrante da equipe sanitária da associação, a carne não estava exposta à venda, mas seria comercializada no dia seguinte, típico de feira no município do sul baiano, disse ao g1.

Mais 330 quilos foram apreendidos neste mês

Durante uma ação da Polícia Civil no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, um caminhão foi apreendido na quarta-feira (10) transportando 330kg de carne inadequada para consumo humano. A operação foi conduzida pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas (DT/Brotas), que identificou veículos sem condições sanitárias e sem refrigeração apropriada para alimentos.

Dois homens, de 22 e 24 anos, responsáveis pelo transbordo da carga, foram levados à delegacia. A carne, sem Selo de Inspeção Federal (SIF) e sem nota fiscal, apresentava sinais de má conservação e presença de insetos.

Na delegacia, os suspeitos admitiram que transportavam a mercadoria de forma irregular. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) realizou perícia preliminar e confirmou que a carne não estava própria para consumo.