JARDIM DAS MARGARIDAS

Polícia apreende 330kg de carne imprópria para consumo em Salvador

Suspeitos de 22 e 24 anos foram detidos durante operação que constatou transporte irregular sem refrigeração e fiscalização

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:26

Carne imprópria foi apreendida Crédito: Divulgação

Durante uma ação da Polícia Civil no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, um caminhão foi apreendido na quarta-feira (10) transportando 330kg de carne inadequada para consumo humano. A operação foi conduzida pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas (DT/Brotas), que identificou veículos sem condições sanitárias e sem refrigeração apropriada para alimentos.

Dois homens, de 22 e 24 anos, responsáveis pelo transbordo da carga, foram levados à delegacia. A carne, sem Selo de Inspeção Federal (SIF) e sem nota fiscal, apresentava sinais de má conservação e presença de insetos.

Na delegacia, os suspeitos admitiram que transportavam a mercadoria de forma irregular. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) realizou perícia preliminar e confirmou que a carne não estava própria para consumo.