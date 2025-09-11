Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia apreende 330kg de carne imprópria para consumo em Salvador

Suspeitos de 22 e 24 anos foram detidos durante operação que constatou transporte irregular sem refrigeração e fiscalização

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:26

Carne imprópria foi apreendida
Carne imprópria foi apreendida Crédito: Divulgação

Durante uma ação da Polícia Civil no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, um caminhão foi apreendido na quarta-feira (10) transportando 330kg de carne inadequada para consumo humano. A operação foi conduzida pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas (DT/Brotas), que identificou veículos sem condições sanitárias e sem refrigeração apropriada para alimentos.

Dois homens, de 22 e 24 anos, responsáveis pelo transbordo da carga, foram levados à delegacia. A carne, sem Selo de Inspeção Federal (SIF) e sem nota fiscal, apresentava sinais de má conservação e presença de insetos.

Na delegacia, os suspeitos admitiram que transportavam a mercadoria de forma irregular. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) realizou perícia preliminar e confirmou que a carne não estava própria para consumo.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Adab para as providências legais. Também foi requisitada perícia nos veículos utilizados. As investigações continuam para localizar outros envolvidos na operação ilegal.

Mais recentes

Imagem - Falso alvará do STJ: advogado é preso por tentar soltar liderança do BDM

Falso alvará do STJ: advogado é preso por tentar soltar liderança do BDM
Imagem - Homem é preso por agredir companheira e enteada dentro de casa na Bahia

Homem é preso por agredir companheira e enteada dentro de casa na Bahia
Imagem - Assaí anuncia descontos em lojas de cinco cidades baianas; veja preços

Assaí anuncia descontos em lojas de cinco cidades baianas; veja preços

MAIS LIDAS

Imagem - Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador
01

Médica encontrada morta após ser acusada de matar o marido fez faculdade em Salvador

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
02

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
03

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias
04

Trabalho, saúde e amor: 5 signos terão reviravoltas nos próximos 15 dias