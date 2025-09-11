Polícia apreende 330kg de carne imprópria para consumo em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:26
Durante uma ação da Polícia Civil no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, um caminhão foi apreendido na quarta-feira (10) transportando 330kg de carne inadequada para consumo humano. A operação foi conduzida pela 6ª Delegacia Territorial de Brotas (DT/Brotas), que identificou veículos sem condições sanitárias e sem refrigeração apropriada para alimentos.
Dois homens, de 22 e 24 anos, responsáveis pelo transbordo da carga, foram levados à delegacia. A carne, sem Selo de Inspeção Federal (SIF) e sem nota fiscal, apresentava sinais de má conservação e presença de insetos.
Na delegacia, os suspeitos admitiram que transportavam a mercadoria de forma irregular. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) realizou perícia preliminar e confirmou que a carne não estava própria para consumo.
Todo o material apreendido foi encaminhado à Adab para as providências legais. Também foi requisitada perícia nos veículos utilizados. As investigações continuam para localizar outros envolvidos na operação ilegal.