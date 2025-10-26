Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09:14
Uma mulher de 47 anos foi presa no último sábado (25) após viajar de Salvador para Zurique, na Suíça, transportando 8 kg de cocaína escondidos nas bagagens.
De acordo com a Polícia Civil (PC) da Bahia, a ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), que acionou a Polícia Federal (PF).
Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala
Ao desembarcar na Suíça, a suspeita foi abordada por autoridades aeroportuárias. A cocaína foi encontrada na bagagem em fiscalização com uso de raio-x. Segundo a polícia, as malas com a droga estavam dentro de outra bolsa de nylon. A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada para o sistema prisional suíço. Não há previsão ainda para a extradição para o Brasil.
O nome da suspeita não foi divulgado. A polícia também não deu maiores detalhes sobre para quem a cocaína seria entregue e se a mulher receberia pagamento pelo transporte da droga até o país.