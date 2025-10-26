AO DESEMBARCAR

Mulher é presa na Suíça após sair de Salvador com cocaína escondida na mala

Foram encontrados 8 kg da droga em bagagens que estavam com a suspeita

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09:14

Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala Crédito: Divulgação

Uma mulher de 47 anos foi presa no último sábado (25) após viajar de Salvador para Zurique, na Suíça, transportando 8 kg de cocaína escondidos nas bagagens.

De acordo com a Polícia Civil (PC) da Bahia, a ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), que acionou a Polícia Federal (PF).

Ao desembarcar na Suíça, a suspeita foi abordada por autoridades aeroportuárias. A cocaína foi encontrada na bagagem em fiscalização com uso de raio-x. Segundo a polícia, as malas com a droga estavam dentro de outra bolsa de nylon. A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada para o sistema prisional suíço. Não há previsão ainda para a extradição para o Brasil.