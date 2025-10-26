Acesse sua conta
Mulher é presa na Suíça após sair de Salvador com cocaína escondida na mala

Foram encontrados 8 kg da droga em bagagens que estavam com a suspeita

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 09:14

Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala
Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala Crédito: Divulgação

Uma mulher de 47 anos foi presa no último sábado (25) após viajar de Salvador para Zurique, na Suíça, transportando 8 kg de cocaína escondidos nas bagagens.

De acordo com a Polícia Civil (PC) da Bahia, a ação foi resultado de uma investigação conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), que acionou a Polícia Federal (PF).

Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala

Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala por Divulgação
Cocaína foi encontrada em mala de mulher que saiu de Salvador para a Suíça por Divulgação
Malas no aeroporto por Shutterstock
Pessoa arrastando mala de mão no aeroporto por Shutterstock
1 de 4
Mulher foi presa na Suíça com cocaína escondida em mala por Divulgação

Ao desembarcar na Suíça, a suspeita foi abordada por autoridades aeroportuárias. A cocaína foi encontrada na bagagem em fiscalização com uso de raio-x. Segundo a polícia, as malas com a droga estavam dentro de outra bolsa de nylon. A mulher foi autuada em flagrante e encaminhada para o sistema prisional suíço. Não há previsão ainda para a extradição para o Brasil.

O nome da suspeita não foi divulgado. A polícia também não deu maiores detalhes sobre para quem a cocaína seria entregue e se a mulher receberia pagamento pelo transporte da droga até o país.

