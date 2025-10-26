SONHO E AVENTURA

Casal faz viagem de Salvador até o Chile de moto gastando R$ 12 mil; conheça a história

Taiane Ribeiro e Joanilson Assis realizaram o sonho de chegar ao deserto do Atacama de moto

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 06:01

Taiane Ribeiro e Joanilson Assis no deserto do Atacama Crédito: Arquivo pessoal

Conversa em roda de amigos nem sempre é papo furado. A nutricionista Taiane Ribeiro, 26 anos, e o desenvolvedor de software Joanilson Assis, 35, bem sabem disso. Foi durante um bate-papo despretensioso, em janeiro de 2024, que tiveram a ideia de fazer uma viagem de Salvador até o deserto do Atacama, no Chile, de moto. Cerca de dois anos depois, o casal soteropolitano realizou a aventura.

O casal já realizava viagens de moto de até 600 quilômetros, com uma moto de menor cilindrada. "O nosso sonho foi adiado até que pudéssemos adquirir uma moto que nos passasse mais conforto e segurança. Até que compramos a Suzuki Vstrom 1000 e o sonho reacendeu nos nossos corações", diz Taiane.

O planejamento começou muito antes da partida, há um ano, e foi intensificado apenas em junho de 2025. Para a viagem, o casal montou um roteiro baseado em conteúdos e vídeos disponibilizados em redes sociais, além de buscar orientações e dicas com colegas que já fizeram a mesma rota, conduzida pelo serviço do Google My Maps, ferramenta gratuita que permite criar e compartilhar mapas personalizados na web.

"Também fizemos um resumo das informações mais importantes, como temperaturas locais, tipo de vestimentas, pontos imperdíveis e entre outros em PDF", explica Taiane.

Os dois saíram de Salvador no dia 4 de outubro e chegaram ao Chile no dia 13. Ao todo, gastaram 26 dias de estrada e, em média, 12 mil quilômetros rodados, sendo em torno de 10h de estrada diariamente.

No primeiro dia da viagem, depois de rodar 500 quilômetros, veio o primeiro perrengue: o rompimento do cabo de aceleração da moto em uma estrada sem suporte e distante de postos e oficinas. "Tivemos que improvisar temporariamente até chegar na próxima cidade com as ferramentas que tínhamos, uma gambiarra", conta Taiane. Por isso, o casal pernoitou em Cândido Sales, no sudoeste baiano, que era a cidade mais próxima. "Mas jamais iríamos deixar essa situação abalar nossa viagem, mesmo que ocorrendo no primeiro dia. Mantivemos o bom humor e seguimos rumo ao Atacama", ressalta.

Fora isso, Taiane conta que outros problemas dificultaram a viagem. Entre eles: a dificuldade para fazer a conversão de real para pesos argentinos na cidade de Cafayate, na Argentina; o ventos laterais e as tempestades de areia no caminho até o deserto; e o frio intenso na Cuesta del Lipán, na Argentina, com sensanção térmica de 5°C.

Orçamento

E, afinal, quanto custou ao casal uma viagem de Salvador até o deserto do Atacama de moto? Segundo Taiane, o orçamento total ficou em torno de R$ 12 mil, sendo que o combustível corresponde a 45% desse valor, com a moto fazendo 14 a 15 quilômetros por litro.

Taiane e Joanilson saíram do Chile no dia 18 de outubro e devem chegar em Salvador no próximo domingo (26), por volta das 16h. Na viagem, a dupla vive experiências desafiadoras, mas de muitos privilégios. Durante o percurso, conheceram as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, cruzaram um dos maiores desertos de sal do planeta, percorreram uma rota icônica com 1.294 curvas na Argentina e contemplaram um dos céus mais estrelados do mundo.

"A sensação que prevalece é de conquista e uma felicidade indescritível por termos chegado de moto ao Deserto do Atacama, saindo de Salvador, na Bahia. Sabemos que a maioria dos moto viajantes que seguem para esse destino partem do Sul do Brasil, e por isso, durante nossa jornada, muitos se surpreenderam ao saber que viemos de tão longe, do Nordeste", finaliza.