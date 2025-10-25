Acesse sua conta
Mulher morre após bater de moto em vaca no Recôncavo baiano

Polícia investiga as circunstâncias da batida

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 10:41

Adriana Sales dos Santos
Adriana Sales dos Santos Crédito: Reprodução

Na noite desta sexta-feira (24), Adriana Sales dos Santos, de 36 anos, morreu após a motocicleta que conduzia colidir com uma vaca na BA-242, nas proximidades da Ponte do Louro, em São Felipe, no Recôncavo baiano.

O acidente aconteceu por volta das 18h50. Testemunhas informaram à Polícia Civil que o animal estava sendo conduzido por um vaqueiro montado a cavalo no momento da colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito de Adriana. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia.

A Delegacia Territorial (DT) de Santo Antônio de Jesus investiga as circunstâncias do acidente.

