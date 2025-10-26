OPERAÇÃO

450 quilos de carvão são apreendidos pela polícia em Salvador

Ação da PM aconteceu na manhã de sábado (25)

Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:08

Material apreendido em Salvador Crédito: Divulgação

Quase meia tonelada de carvão vegetal foi apreendida na manhã de sábado (25), em Salvador. A ação conduzida pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) localizou o material sendo vendido irregularmente na Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa).

A ação ocorreu durante fiscalização ambiental com o objetivo de coibir crimes relacionados à extração, ao transporte e ao comércio de produtos de origem florestal. Cerca de 450 quilos do material foram apreendidos. O carvão estava distribuído em diversas embalagens.

Durante a abordagem, foi constatado que o proprietário do material não possuía nota fiscal, nem documento de origem florestal (DOF) obrigatório para o transporte e comercialização de carvão vegetal, conforme a legislação brasileira. A ausência dos documentos, segundo a Polícia Militar, impede a rastreabilidade do produto e pode indicar origem ilegal da madeira utilizada na produção.