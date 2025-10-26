Acesse sua conta
450 quilos de carvão são apreendidos pela polícia em Salvador

Ação da PM aconteceu na manhã de sábado (25)

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:08

Material apreendido em Salvador
Material apreendido em Salvador Crédito: Divulgação

Quase meia tonelada de carvão vegetal foi apreendida na manhã de sábado (25), em Salvador. A ação conduzida pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) localizou o material sendo vendido irregularmente na Central de Abastecimento de Salvador (Ceasa). 

A ação ocorreu durante fiscalização ambiental com o objetivo de coibir crimes relacionados à extração, ao transporte e ao comércio de produtos de origem florestal. Cerca de 450 quilos do material foram apreendidos. O carvão estava distribuído em diversas embalagens.

Durante a abordagem, foi constatado que o proprietário do material não possuía nota fiscal, nem documento de origem florestal (DOF) obrigatório para o transporte e comercialização de carvão vegetal, conforme a legislação brasileira. A ausência dos documentos, segundo a Polícia Militar, impede a rastreabilidade do produto e pode indicar origem ilegal da madeira utilizada na produção.

O material foi apreendido e encaminhado para as medidas administrativas e legais cabíveis. O responsável foi conduzido à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.

Salvador Apreensão Polícia Militar

