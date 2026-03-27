Neto viaja mais de 600km para roubar loja de avô e mata idoso a tiros por joias de ouro

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Wendel de Novais
Publicado em 27 de março de 2026 às 09:23
Um crime que chocou pela frieza e pelo laço familiar terminou com um idoso morto dentro do próprio estabelecimento no oeste do Paraná. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de assassinar o próprio avô, de 66, durante um assalto planejado com a ajuda de um amigo. A dupla percorreu cerca de 670 quilômetros, saindo de Joinville, em Santa Catarina, até a cidade de Ubiratã, onde o crime foi executado.
A vítima, identificada como Alceu Slivinski, foi baleada dentro do bar que administrava, na quarta-feira (25). De acordo com a polícia, o local estava aberto no momento da ação, mas sem clientes. A intenção dos suspeitos, segundo as investigações, era roubar joias da vítima. “Eles informaram que o intuito era roubar as joias que o avô tinha e vender. Eram algumas pulseiras, correntes e anéis de ouro”, disse um policial militar em entrevista ao g1.
Alceu foi morto por neto e amigo durante assalto
Ainda segundo o g1, os dois invadiram o estabelecimento e efetuaram disparos em frente ao bar. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram, mas foram localizados poucas horas depois na BR-277, em Cascavel. Imagens de câmeras de segurança foram decisivas para a identificação. O neto aparece usando capuz, numa tentativa de dificultar o reconhecimento por parte do avô. A partir dos registros, a polícia conseguiu identificar o veículo utilizado na fuga, incluindo modelo e placa.
Em depoimento, o jovem confessou a participação no crime e afirmou que viajou até a cidade com o amigo com o objetivo de cometer o roubo. Segundo a polícia, o comparsa receberia R$ 4 mil pela ajuda na ação. Durante a abordagem, os agentes encontraram no carro 184 gramas de ouro, que seriam da vítima, além da arma utilizada no homicídio. Os dois foram presos e devem responder por latrocínio — roubo seguido de morte.