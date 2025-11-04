Acesse sua conta
Tremembé: Jornalista Ulisses Campbell publica foto de calcinha usada por affair de Cristian Cravinhos e cartas

Jornalista que escreveu livro homônimo que inspirou a série fez publicação nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:03

Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução | Instagram

A história de Cristian Cravinhos e Duda, homem com quem o criminoso teve um suposto romance, não param de circular e ganhar novos desdobramentos. Após Cristian Cravinhos, chamar “Tremembé”, série que estreou no último dia 31 na Amazon Prime Video de “mentirosa”, o autor do livro homônimo, Ulisses Campbell, que inspirou a série publicou mais detalhes do caso, até a foto de uma calcinha que teria sido usada pelo rapaz.

Série Tremembé

“No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais”, escreveu na legenda de um álbum de fotos que contém a peça íntima e uma carta que teria sido escrita por Dudinha.

“12/06/2016. Dudinha, obrigado, de coração, por todos esses dias, meses, anos, mesmo horas e segundos por eu estar ao seu lado. Para mim você é um presente que Deus me deu de representação de uma pessoa bem legal”, diz um trecho da carta.

Jornalista publicou registros nas redes sociais

Fotos publicadas por Ulisses por Reprodução | Instagram
Fotos publicadas por Ulisses por Reprodução | Instagram
Fotos publicadas por Ulisses por Reprodução | Instagram
Fotos publicadas por Ulisses por Reprodução | Instagram
Fotos publicadas por Ulisses

“Por isso, Dudinha, obrigado mesmo por transformar minha vida muito melhor, mais suave e por me fazer sentir muito bem dentro do corpo que habito. Obrigado por compartilhar todos os livros e todos os otês filmes possíveis. Obrigado por deixar eu sentir teu carinho, teu amor, tua amizade e seu amor!”, encerrou.

