Tremembé: Jornalista Ulisses Campbell publica foto de calcinha usada por affair de Cristian Cravinhos e cartas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:03
A história de Cristian Cravinhos e Duda, homem com quem o criminoso teve um suposto romance, não param de circular e ganhar novos desdobramentos. Após Cristian Cravinhos, chamar “Tremembé”, série que estreou no último dia 31 na Amazon Prime Video de “mentirosa”, o autor do livro homônimo, Ulisses Campbell, que inspirou a série publicou mais detalhes do caso, até a foto de uma calcinha que teria sido usada pelo rapaz.
Série Tremembé estreia na Prime Video
“No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais”, escreveu na legenda de um álbum de fotos que contém a peça íntima e uma carta que teria sido escrita por Dudinha.
“12/06/2016. Dudinha, obrigado, de coração, por todos esses dias, meses, anos, mesmo horas e segundos por eu estar ao seu lado. Para mim você é um presente que Deus me deu de representação de uma pessoa bem legal”, diz um trecho da carta.
Jornalista publicou registros nas redes sociais
“Por isso, Dudinha, obrigado mesmo por transformar minha vida muito melhor, mais suave e por me fazer sentir muito bem dentro do corpo que habito. Obrigado por compartilhar todos os livros e todos os otês filmes possíveis. Obrigado por deixar eu sentir teu carinho, teu amor, tua amizade e seu amor!”, encerrou.