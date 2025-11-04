VEJA FOTOS

Tremembé: Jornalista Ulisses Campbell publica foto de calcinha usada por affair de Cristian Cravinhos e cartas

Jornalista que escreveu livro homônimo que inspirou a série fez publicação nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:03

Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução | Instagram

A história de Cristian Cravinhos e Duda, homem com quem o criminoso teve um suposto romance, não param de circular e ganhar novos desdobramentos. Após Cristian Cravinhos, chamar “Tremembé”, série que estreou no último dia 31 na Amazon Prime Video de “mentirosa”, o autor do livro homônimo, Ulisses Campbell, que inspirou a série publicou mais detalhes do caso, até a foto de uma calcinha que teria sido usada pelo rapaz.

“No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais”, escreveu na legenda de um álbum de fotos que contém a peça íntima e uma carta que teria sido escrita por Dudinha.

“12/06/2016. Dudinha, obrigado, de coração, por todos esses dias, meses, anos, mesmo horas e segundos por eu estar ao seu lado. Para mim você é um presente que Deus me deu de representação de uma pessoa bem legal”, diz um trecho da carta.

