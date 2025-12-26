LUTO

TikToker se distrai ao fazer live dirigindo, fura sinal vermelho e mata pedestre

Ela transmitia ao vivo no TikTok quando atingiu a vítima

Fernanda Varela

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14:29

Tynesha McCarty-Wroten Crédito: Reprodução

A tiktoker Tynesha McCarty-Wroten, conhecida nas redes como Tea Tyme, foi presa nos Estados Unidos após atropelar e matar um pedestre enquanto fazia uma live dirigindo. A mulher, de 43 anos, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo a polícia, o caso ocorreu no dia 3 de dezembro. O pedestre chegou a ser socorrido após o atropelamento, mas não resistiu aos ferimentos. A prisão aconteceu após autoridades receberem diversas denúncias sobre um vídeo publicado no TikTok que mostraria a influenciadora transmitindo ao vivo no momento do acidente.

Em comunicado, a polícia informou que o material foi analisado durante a investigação. “O vídeo foi preservado e verificado por meio de uma extensa investigação, incluindo o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão e a análise de dados eletrônicos”, afirmou a corporação.

Ainda de acordo com as autoridades, Tynesha alegou inicialmente que acreditava estar com o sinal verde no momento do atropelamento. No entanto, imagens de câmeras de segurança contradisseram a versão apresentada. As gravações confirmaram que o semáforo estava vermelho quando o veículo avançou e atingiu o pedestre.