Zenaide se encanta por Asdrúbal e intrigas agitam 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (8)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16:00

Zenaide se encanta por Asdrúbal e intrigas agitam 'Êta Mundo Melhor!'  Crédito: Reprodução/TV Globo

Neste sábado (08), Êta Mundo Melhor! promete muita ação, romance e tensão. Samir alerta Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro, e o grupo se une para impedir que a vilã atrapalhe a viagem de Candinho e Dita.

Enquanto isso, Sandra planeja comprar a casa de Celso e muda sua identidade para Baronesa Deschamps, adicionando mistério e intriga à trama. Zenaide se encanta por Asdrúbal, enquanto este confidencia a Candinho seus sentimentos pela jovem.

O que vai rolar em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana? Confira o resumo (3 a 8 de novembro)

O que vai rolar em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana? Confira o resumo (3 a 8 de novembro)

Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

Por onde andam as crianças do programa 'Gente Inocente', 23 anos depois?

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

A novela que chocou o Brasil e foi apagada do acervo da Globo; entenda

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Manoela aconselha Estela a refletir antes de decidir sobre o casamento com Celso, e Túlio aproveita para conversar com Tamires sobre questões do passado. Candinho e Dita retornam a São Paulo, mas o clima de tensão não diminui: Zé dos Porcos decide que vai se casar com Maria Divina, e Francine observa com atenção o retorno de Carmem à cidade. Para finalizar o capítulo, Estela e Celso enfrentam um assalto, deixando os telespectadores em suspense.

‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.

11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween

11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween

Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

Entenda o perigo do consumo excessivo de açúcar

3 benefícios da suplementação para animais idosos

3 benefícios da suplementação para animais idosos

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Livro proibido 'Diário de Tremembé' vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária

Livro proibido 'Diário de Tremembé' vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária
Doença 'silenciosa' que mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo vira alerta

Doença 'silenciosa' que mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo vira alerta
'Gatonet': o que é a IPTV, serviço que foi proibido e deixou órfãos no Brasil

'Gatonet': o que é a IPTV, serviço que foi proibido e deixou órfãos no Brasil

Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia
01

Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
02

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
03

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos