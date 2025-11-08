NOVELA DAS 6

Zenaide se encanta por Asdrúbal e intrigas agitam 'Êta Mundo Melhor!' deste sábado (8)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16:00

Zenaide se encanta por Asdrúbal e intrigas agitam 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

Neste sábado (08), Êta Mundo Melhor! promete muita ação, romance e tensão. Samir alerta Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma para o Rio de Janeiro, e o grupo se une para impedir que a vilã atrapalhe a viagem de Candinho e Dita.

Enquanto isso, Sandra planeja comprar a casa de Celso e muda sua identidade para Baronesa Deschamps, adicionando mistério e intriga à trama. Zenaide se encanta por Asdrúbal, enquanto este confidencia a Candinho seus sentimentos pela jovem.

Manoela aconselha Estela a refletir antes de decidir sobre o casamento com Celso, e Túlio aproveita para conversar com Tamires sobre questões do passado. Candinho e Dita retornam a São Paulo, mas o clima de tensão não diminui: Zé dos Porcos decide que vai se casar com Maria Divina, e Francine observa com atenção o retorno de Carmem à cidade. Para finalizar o capítulo, Estela e Celso enfrentam um assalto, deixando os telespectadores em suspense.