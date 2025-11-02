O que vai rolar em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana? Confira o resumo (3 a 8 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 16:00
A semana de Êta Mundo Melhor! promete emoção e reviravoltas do começo ao fim. Entre 3 e 8 de novembro, os telespectadores vão acompanhar encontros, casamentos, paixões e planos mirabolantes de quem não quer ver a felicidade alheia.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.