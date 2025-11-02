Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que vai rolar em 'Êta Mundo Melhor!' nesta semana? Confira o resumo (3 a 8 de novembro)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: TV Globo/Reprodução

A semana de Êta Mundo Melhor! promete emoção e reviravoltas do começo ao fim. Entre 3 e 8 de novembro, os telespectadores vão acompanhar encontros, casamentos, paixões e planos mirabolantes de quem não quer ver a felicidade alheia.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 3 de novembro
    Dita garante a Manoela que ficará ao lado de Candinho, enquanto Asdrúbal ajuda Sabiá a conquistar Zenaide. Margarida inventa um romance com Adamo Angel para Olímpia, e Lúcio confronta a amada. Haydée revela a Araújo que gostaria de namorá-lo, e Sandra ajuda Ernesto a falsificar a assinatura de Paixão no testamento. Candinho convida as crianças para seu casamento, mas Zulma chega para atrapalhar.

  • Terça-feira, 4 de novembro
    Candinho se esconde de Zulma com a ajuda das crianças. Dita escolhe o vestido de noiva com Haydée, e Zenaide reconhece a voz de Asdrúbal. Olga propõe aliança a Ernesto, enquanto Túlio declara seu amor por Estela. Cunegundes e Jocasta fazem acordos sobre Quinzinho, e Zé dos Porcos tenta entender seus sentimentos entre Maria Divina e Francine. Celso planeja vender sua casa para quitar dívidas da fábrica e flagra Túlio com Estela, ficando incomodado. Dita tem um mau pressentimento sobre os acontecimentos.

Leia mais

Imagem - 10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

10 séries curtas para maratonar em um fim de semana

Imagem - Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes

Avião 'cai' durante reportagem ao vivo da Globo e momento viraliza nas redes

Imagem - 'Soft Launch': a nova forma de revelar um namoro sem expor o parceiro nas redes sociais

'Soft Launch': a nova forma de revelar um namoro sem expor o parceiro nas redes sociais

  • Quarta-feira, 5 de novembro
    Zulma tenta impedir o casamento de Dita e Candinho, mas o casal recebe apoio de todos. Zé dos Porcos se confessa para Quincas, Cunegundes define detalhes sobre Quinzinho, e Miro ameaça Carmem no sítio. Ernesto comemora suas trapaças, enquanto Tobias aconselha Lauro sobre Sônia. Celso celebra seu casamento com Estela e a apresenta à família.

  • Quinta-feira, 6 de novembro
    Candinho anuncia a Dita que irão ao Rio de Janeiro. Tamires tenta esclarecer o antigo noivado com Túlio, e Marcondes entrega a herança de Paixão a Ernesto. Zulma demite Zenaide, causando tristeza nas crianças, e Sandra planeja se casar com Ernesto. Dita conhece Adália e recebe elogios como cantora.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

  • Sexta-feira, 7 de novembro 
    Ernesto comemora sua futura herança no dancing. Sandra deixa a casa de Celso, Zé dos Porcos se declara a Maria Divina e Cunegundes interrompe a noite de Quinzinho com Jocasta. Zulma exige saber sobre a lua de mel de Candinho e Dita, enquanto Celso apresenta seus filhos a Estela. Ernesto e Sandra oficializam casamento, e Zulma decide viajar ao Rio.

  • Sábado, 8 de novembro
    Samir informa Picolé e Asdrúbal sobre a ida de Zulma à capital fluminense. Sandra muda sua identidade para Baronesa Deschamps, e Zenaide se aproxima de Asdrúbal. Samir, Simbá e as crianças unem forças para proteger a viagem de Candinho, que retorna a São Paulo com Dita. Zé dos Porcos anuncia casamento com Maria Divina, Francine reencontra Carmem, e Estela e Celso enfrentam um assalto.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 6 tipos de leite e os benefícios de cada um deles

6 tipos de leite e os benefícios de cada um deles

Imagem - 5 nutrientes importantes para quem tem anemia falciforme

5 nutrientes importantes para quem tem anemia falciforme

Imagem - 5 dicas de preparação para a reta final do Enem

5 dicas de preparação para a reta final do Enem

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Débora Nascimento não retorna como 'Filomena' em 'Êta Mundo Melhor'; saiba o motivo

Por que 'Mafalda' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Camila Queiroz explica ausência na nova novela das 6

'Êta Mundo Melhor!' é a continuação de 'Êta Mundo Bom!'?: Veja o que diz Walcyr Carrasco

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada