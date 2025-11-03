Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (3 de novembro) anuncia para 4 signos: a notícia que você tanto esperava chegará esta semana

Esteja atento aos sinais e às respostas que o universo trará

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O novo ciclo da semana começa com uma energia de movimento e recomeço. Depois de um período de espera e incertezas, o universo começa a liberar respostas, abrir caminhos e trazer clareza sobre situações que estavam paradas. A notícia que você esperava pode vir em forma de mensagem, convite, proposta ou reencontro, e promete mudar o rumo dos próximos dias.

É um dia para se preparar emocionalmente e vibrar alto. A semana que começa será de decisões importantes e sinais que chegam para confirmar que o tempo de espera valeu a pena.

Gêmeos

A semana começa com boas surpresas no campo profissional e nas relações pessoais. Você recebe uma oportunidade que parecia distante, e isso pode redefinir seus planos. É hora de agir e não deixar o medo te travar.

Recado: o que é seu está vindo ao seu encontro.

Conselho: acredite no seu potencial e não duvide da força que tem para transformar tudo à sua volta.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Leão

O novo ciclo traz conquistas merecidas e reconhecimento por esforços antigos. Algo que você esperava há tempos pode finalmente se concretizar, trazendo alegria e sensação de vitória.

Recado: a vitória chega quando você não desiste de acreditar.

Conselho: receba o que vem com gratidão e continue brilhando, sem precisar provar nada a ninguém.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução

Sagitário

Um sopro de sorte muda o clima dos seus dias. A notícia que chega pode abrir portas para novas experiências, viagens ou projetos pessoais. O universo te coloca novamente em movimento e pede coragem para arriscar.

Recado: o futuro começa quando você decide acreditar no agora.

Conselho: siga o impulso da intuição e não perca tempo tentando entender tudo antes de agir.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Aquário

As respostas que pareciam demoradas finalmente chegam, e com elas a chance de um novo começo. Mudanças inesperadas podem alterar seus planos, mas tudo acontece para te alinhar ao que realmente importa.

Recado: a notícia que chega é o sinal que você precisava para seguir em frente.

Conselho: abrace o novo com confiança; às vezes, o que parece incerto é exatamente o que você precisava viver.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução

