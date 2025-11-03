TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta segunda (3 de novembro) é A Âncora: nem tudo que você quer, dá para suportar; ponha os pés no chão

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 00:15

A energia da Âncora domina o baralho cigano desta segunda-feira, trazendo firmeza, foco e o desejo de colocar os pés no chão após dias de introspecção.

A carta 35 representa segurança, constância e o amadurecimento das escolhas. É um bom momento para consolidar planos, fortalecer vínculos e encontrar equilíbrio entre o que se quer e o que se pode sustentar. A Âncora pede paciência e comprometimento: o sucesso virá, mas com disciplina e serenidade.

No amor, a carta indica estabilidade e confiança. Relações sólidas se fortalecem, e novos vínculos podem nascer de laços sinceros e duradouros. No trabalho, é hora de reafirmar metas e manter o foco em resultados de longo prazo. Evite distrações e priorize o que realmente tem valor.

Espiritualmente, a Âncora representa fé inabalável. Mesmo que o mar esteja agitado, ela lembra que a calma vem de dentro e que a estabilidade verdadeira é a que se constrói no coração.