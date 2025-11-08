Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Gatonet’: o que é a IPTV, serviço que foi proibido e deixou órfãos no Brasil

Ação derrubou mais de 30 serviços de streaming ilegais no Brasil no início de novembro

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 17:02

Aparelho de IPTV
Aparelho de IPTV Crédito: Shutterstock

Uma ação judicial derrubou mais de 30 serviços de streaming ilegais no Brasil no início de novembro. A ação movida pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza), entidade que combate a pirataria nos serviços de streaming, começou na Argentina e afetou serviços também no México e África do Sul. 

Assinantes de serviços como o My Family Cinema e Eppi TV (também chamada de Eppi Cinema), muito populares para assistir filmes e séries de forma irregular, relataram a interrupção repentina do acesso e o prejuízo financeiro. Centenas de usuários utilizaram o site Reclame Aqui para registrar queixas contra serviços de streaming pirata que saíram do ar.

Gatonet: serviços de IPTV são derrubados no Brasil

Plataformas de streaming oferecem conteúdos muitas vezes de forma ilegal por Shutterstock
Aparelho de IPTV - serviços foram derrubados no Brasil, México e Argentina por Shutterstock
Assinantes do My Family Cinema e Eppi TV (também chamada de Eppi Cinema), ficaram sem acesso por Reprodução | Freepik
A transmissão ocorre via internet e utiliza a mesma infraestrutura da banda larga do usuário por Shutterstock
Para acessar,  é necessário ter um dispositivo conectado, como smart TV, computador, tablet ou celular por Shutterstock
1 de 5
Plataformas de streaming oferecem conteúdos muitas vezes de forma ilegal por Shutterstock

O que é a IPTV?

A IPTV é a sigla para Televisão por Protocolo de Internet, uma tecnologia que possibilita assistir à programação de TV por meio da internet e dispensa o uso de antenas ou cabos tradicionais. Diferente de serviços de streaming convencionais, a IPTV pode oferecer tanto conteúdos sob demanda, como filmes e séries, quanto canais ao vivo.

O serviço é utilizado por operadoras legalizadas, mas também por empresas não autorizadas. A ação movida pela Alianza foca nos serviços ilegais. Por isso, especialistas alertam para a importância de verificar a legalidade e a homologação do provedor antes da contratação para evitar riscos como pirataria e sanções legais como ocorridos nesta semana.

Como funciona a transmissão na IPTV?

A transmissão ocorre via internet e utiliza a mesma infraestrutura da banda larga do usuário. Para acessar o conteúdo, é necessário ter um dispositivo conectado, como smart TV, computador, tablet ou celular, e um aplicativo ou aparelho compatível.

8 streamings em alta no Brasil

Telecine por Reprodução
Paramount+ por Reprodução
Max por
Prime Video por
Netflix por Reprodução
Apple TV+ por
Globoplay por
Disney+ por Imagem: JOCA_PH | Shutterstock
1 de 8
Telecine por Reprodução

A qualidade da imagem e do som depende diretamente da velocidade e da estabilidade da conexão. Quanto mais rápida for a internet, melhor tende a ser a experiência do espectador.

Quais serviços foram derrubados?

A operação derrubou 14 plataformas de streaming pirata, incluindo My Family Cinema, TV Express, Eppi Cinema, Vela Cinema, Cinefly, Vexel Cinema, Humo Cinema, Yoom Cinema, Bex TV, Jovi TV, Lumo TV, Nava TV, Samba TV e Ritmo TV. A Alianza afirma que o número pode chegar a 28 plataformas bloqueadas até o fim de novembro.

Quantos usuários de streaming pirata existem no Brasil?

Os serviços de streaming pirata têm mais brasileiros do que as maiores TVs por assinatura do país. Segundo a Alianza, entidade que reúne empresas como Disney, Globo, Sky e Conmebol, 4,6 milhões de brasileiros eram assinantes dessas plataformas - número superior à base de clientes da Claro (4,2 milhões) e da Sky (2,1 milhões) somadas, segundo balanço do Uol.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

'Quero meu dinheiro de volta': brasileiros vão ao Reclame Aqui após derrubada de serviços de IPTV

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

IPTV bloqueada no Brasil? Tudo o que você precisa saber

A operação do Ministério Público da Argentina revelou um esquema internacional de pirataria audiovisual comandado a partir de Buenos Aires e da China. O grupo administrava aplicativos como MagisTV, UniTV e HTV, que ofereciam filmes, séries e canais ao vivo para milhões de usuários no Brasil.

O esquema fraudulento movimentava entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões por ano (até R$ 1 bilhão) e tinha foco principalmente em clientes brasileiros, segundo informações do G1.

Brasileiros reclamam após derrubada dos serviços

Muitos assinantes, porém, não sabiam que participavam de uma rede ilegal. Eles acreditavam estar pagando por um serviço legítimo de TV por assinatura e, após o “apagão” dos aplicativos, recorreram a plataformas como o Reclame Aqui para pedir reembolso. Alguns relataram que os “vendedores” desapareceram e que não havia mais suporte disponível. Por se tratar de um serviço irregular, diversos operadores foram presos durante a operação.

Usuários reclamam de interrupção de serviço pirata

Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução
Resposta dada antes do fim do serviço por Reprodução
Aviso aos usuários por Reprodução
1 de 13
Usuários reclamam após interrupção de serviço pirata por Reprodução

“Quero meu dinheiro de volta! Fiz pagamento para a EPPI Cinema plano trimestral e usei apenas 1 mês. A empresa encerrou e eu não consigo receber meu dinheiro de volta. EBUDY COMMON BODY nome que consta no pagamento anexo. R$ 54,84”, escreveu uma usuária indignada.

“No Brasil, há um mercado enorme. Com certeza, há alguém no Brasil investigando. Mas ninguém tentaria procurá-los em um país com um mercado menor porque imaginariam que o negócio não estaria baseado lá”, explicou Jorge Alberto Bacaloni, presidente do conselho da Alianza.

Bacaloni também destacou que “com os problemas em relação ao câmbio, a Argentina é um país muito barato. E é um país com pessoas muito qualificadas para administrar esses serviços”. Segundo a Alianza, ex-executivos e funcionários de grandes empresas de mídia também faziam parte da operação.

Mais recentes

Imagem - Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária

Livro proibido ‘Diário de Tremembé’ vaza na internet e desperta curiosidade após série sobre penitenciária
Imagem - Doença ‘silenciosa’ que mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo vira alerta

Doença ‘silenciosa’ que mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo vira alerta
Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

MAIS LIDAS

Imagem - Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia
01

Suspeitos presos por envolvimento no sequestro de nutricionista estavam escondidos na Federação e no Garcia

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
02

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar
03

Dona de Mim: novo vilão chega e faz o mundo de Jaques desmoronar

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
04

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos