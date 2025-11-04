Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Ação iniciada na Argentina derrubou plataformas como My Family Cinema e Eppi Cinema

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:10

A televisão te espiona até pela câmera
TV Crédito: Imagem: banco de imagens

Mais de 30 serviços de streaming ilegais foram tirados do ar no Brasil desde o último sábado (1º), resultado de uma operação internacional iniciada na Argentina que afetou também países como México e África do Sul. A ação é fruto de um processo judicial movido pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza), entidade que coordena esforços para conter a distribuição de conteúdo audiovisual sem licença.

Entre os aplicativos derrubados estão My Family Cinema e Eppi Cinema, bastante populares entre usuários que buscavam filmes e séries de forma irregular. Nas redes sociais, assinantes relataram a interrupção repentina do acesso e a perda do dinheiro pago. “Devido a questões de direitos autorais, esta marca deve encerrar permanentemente seus serviços. Agradecemos sinceramente pela sua confiança e apoio ao longo dos anos. Esperamos que nosso produto tenha proporcionado boas lembranças para você e sua família”, dizia uma mensagem enviada pela My Family Cinema aos clientes antes do fechamento.

8 streamings em alta no Brasil

Telecine por Reprodução
Paramount+ por Reprodução
Max por
Prime Video por
Netflix por Reprodução
Apple TV+ por
Globoplay por
Disney+ por Imagem: JOCA_PH | Shutterstock
1 de 8
Telecine por Reprodução

Mesmo sendo plataformas piratas, dezenas de reclamações foram registradas no Reclame Aqui nas últimas 24 horas, principalmente por consumidores pedindo reembolso e esclarecimentos.

Em nota ao Estadão, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que a operação que resultou na suspensão desses serviços ocorreu em setembro, embora a agência não tenha participado diretamente. O bloqueio afetou provedores que abasteciam a maioria dos decodificadores ilegais de TV, conhecidos como “gatonet”.

O fechamento dessas plataformas acontece em um momento de intensificação das ações contra a pirataria digital no país. Desde 2023, a Anatel executa um plano de combate que inclui o bloqueio de TV Boxes não homologados, frequentemente usados para acessar conteúdo sem autorização. Entre outubro de 2018 e maio de 2025, foram apreendidos 1,5 milhão desses aparelhos. Nesse mesmo período, o Laboratório Antipirataria da agência bloqueou 24.700 endereços de IP e 4.428 domínios ligados a atividades ilegais.

A Anatel também reforça o alerta sobre os riscos do uso de equipamentos não certificados, que podem interferir em outros dispositivos e até permitir ataques cibernéticos, como os do tipo DDoS. Para se proteger, o consumidor deve sempre verificar no site oficial da agência se o aparelho adquirido é devidamente homologado.

Tags:

Gatonet Iptv Anatel

Mais recentes

Imagem - Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros

Inmet emite alerta de temporal para oito estados brasileiros
Imagem - Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'

Pai confessa ter matado filho autista de 11 anos asfixiado: 'Não tem justificativa'
Imagem - Atração sexual por IA? Entenda o que é a 'digissexualidade'

Atração sexual por IA? Entenda o que é a 'digissexualidade'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada