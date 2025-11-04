'GATONET'

Fim do IPTV? Entenda operação que tirou do ar mais de 30 streamings piratas

Ação iniciada na Argentina derrubou plataformas como My Family Cinema e Eppi Cinema

Mais de 30 serviços de streaming ilegais foram tirados do ar no Brasil desde o último sábado (1º), resultado de uma operação internacional iniciada na Argentina que afetou também países como México e África do Sul. A ação é fruto de um processo judicial movido pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza), entidade que coordena esforços para conter a distribuição de conteúdo audiovisual sem licença.

Entre os aplicativos derrubados estão My Family Cinema e Eppi Cinema, bastante populares entre usuários que buscavam filmes e séries de forma irregular. Nas redes sociais, assinantes relataram a interrupção repentina do acesso e a perda do dinheiro pago. “Devido a questões de direitos autorais, esta marca deve encerrar permanentemente seus serviços. Agradecemos sinceramente pela sua confiança e apoio ao longo dos anos. Esperamos que nosso produto tenha proporcionado boas lembranças para você e sua família”, dizia uma mensagem enviada pela My Family Cinema aos clientes antes do fechamento.

Mesmo sendo plataformas piratas, dezenas de reclamações foram registradas no Reclame Aqui nas últimas 24 horas, principalmente por consumidores pedindo reembolso e esclarecimentos.

Em nota ao Estadão, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que a operação que resultou na suspensão desses serviços ocorreu em setembro, embora a agência não tenha participado diretamente. O bloqueio afetou provedores que abasteciam a maioria dos decodificadores ilegais de TV, conhecidos como “gatonet”.

O fechamento dessas plataformas acontece em um momento de intensificação das ações contra a pirataria digital no país. Desde 2023, a Anatel executa um plano de combate que inclui o bloqueio de TV Boxes não homologados, frequentemente usados para acessar conteúdo sem autorização. Entre outubro de 2018 e maio de 2025, foram apreendidos 1,5 milhão desses aparelhos. Nesse mesmo período, o Laboratório Antipirataria da agência bloqueou 24.700 endereços de IP e 4.428 domínios ligados a atividades ilegais.