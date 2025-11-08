Acesse sua conta
Adolescente de 14 anos é uma das vítimas de tornado no Paraná; jovem estava na casa de amiga

Julia Kwapis foi arrastada pelos fortes ventos em Rio Bonito do Iguaçu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11:46

Julia morreu após ficar ferida durante temporal que atingiu o Paraná
Julia morreu após ficar ferida durante temporal que atingiu o Paraná Crédito: Reprodução

Julia Kwapis, de 14 anos, é uma das seis pessoas que morreram durante a passagem de um tornado pelo Paraná, na sexta-feira (7). A jovem estava na casa de uma amiga, em Rio Bonito do Iguaçu, quando foi arrastada pelas fortes rajadas de vento, segundo a família. O fenômeno climático foi classificado como EF3 e teve ventos que chegaram a 250 km/h.

Ferida, a adolescente chegou a ser levada ao Hospital São José, em Laranjeiras do Sul, cidade a aproximadamente 18 quilômetros de distância, segundo o G1. Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a mãe de Julia contou que a família ficou sem notícias da jovem durante toda noite de sexta-feira e madrugada de sábado (8). Às 6h20, ela foi comunicada que a filha estava no hospital da cidade vizinha.

Tornado causa destruição no Paraná

"A princípio, o que a gente soube é que ela foi jogada, ela foi arrastada. Ela chegou aqui em um grau muito difícil... um grau quatro de sobrevivência. Ela está muito machucada", disse a mãe nesta manhã. Segundo ela, a jovem iria receber a Crisma, sacramento da Igreja Católica, neste sábado (8), e a família estava combinando um churrasco para comemorar.

A Defesa Civil confirmou que cinco das seis pessoas que morreram são de Rio Bonito do Iguaçu: dois homens de 49, 57 e 83 anos, uma mulher de 47 e Julia, de 14. A sexta é de Guarapuava, um homem de 53 anos que foi soterrado. As identidades das outras vítimas não foram divulgadas até a última atualização desta reportagem.

Em nota oficial, o governo do Paraná informou que 437 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. A estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil.

De acordo com relatos de moradores, o tornado chegou com temporal, vento forte e granizo. Segundo a Defesa Civil, cerca de 80% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruído, com destelhamentos e colapso estrutural de algumas construções.

O tornado que causou destruição teve ventos acima de 250km/h, segundo o governador Ratinho Jr. (PSD) na manhã deste sábado. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou que o tornado atingiu o índice EF3, numa escala que vai até cinco.

