DESTRUIÇÃO

Número de mortes causadas por tornado no Paraná sobe para seis; ventos chegaram a 250 km/h

Estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10:42

Destruição em Rio Bonito do Iguaçu (PR) Crédito: Reprodução/Instagram/@paranaemfoto

Subiu para seis o número de mortes causadas pela passagem de um tornado na tarde da última sexta-feira (7), no Paraná. Em nota oficial, o governo do estado também informou que 437 pessoas ficaram feridas, sendo nove em estado grave. A estimativa é que ao menos 10 mil pessoas tenham sido afetadas, segundo a Defesa Civil.

Dos seis mortos, cinco ocorreram no município de Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Na primeira cidade, as vítimas foram confirmadas como três homens, com idades de 49, 57 e 83 anos, além de uma mulher de 47 anos e uma adolescente de 14. Já em Guarapuava, a vítima é um homem de 53 anos.

No início da noite de sexta-feira (7), o Corpo de Bombeiros de Rio Bonito do Iguaçu havia informado a morte de cinco pessoas. Durante a madrugada, o número foi corrigido para quatro, após a corporação constatar que uma das vítimas havia sido contabilizada duas vezes (tanto em Rio Bonito do Iguaçu quanto em Laranjeiras do Sul). Mas, na manhã deste sábado (8), foram confirmadas duas novas mortes, uma na cidade e outra em Guarapuava. Assim, o número subiu para seis.

Segundo o governo, 53 bombeiros atuam em Rio Bonito do Iguaçu, onde uma pessoa está desaparecida. Este número, porém, pode aumentar por conta das informações recebidas de familiares.

"Hospitais da região de Laranjeiras do Sul, Guarapuava e Cascavel estão mobilizados para o atendimento às vítimas, em especial a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. Até o momento, 437 pessoas foram atendidas pelos serviços de saúde mobilizados na região. Todas as pessoas que estavam em áreas visíveis já receberam atendimento médico", informa a nota do governo.

De acordo com relatos de moradores, o tornado chegou com temporal, vento forte e granizo. Segundo a Defesa Civil, cerca de 80% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruído, com destelhamentos e colapso estrutural de algumas construções.