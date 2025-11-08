Acesse sua conta
Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro de estacionamento

Acidente aconteceu quando veículo fazia uma manobra em um estacionamento particular

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Giuliana Mancini

  • Estadão

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13:04

Ônibus derrubou muro na rua Vieira Martins, no Brás
Ônibus derrubou muro na rua Vieira Martins, no Brás Crédito: Reprodução/TV Globo

Três pessoas morreram na manhã deste sábado (8), na região do Brás, no Centro de São Paulo, após um ônibus derrubar um muro de uma viela anexa a um estacionamento particular. 

O acidente aconteceu na rua Vieira Martins, na altura do número 100. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo fazia uma manobra quando bateu no muro, que faz fundos com uma pequena rua com movimentação de pedestres. A via fica fica bem em frente ao acesso da estação Bresser/Mooca, da Linha 3-Vermelha do Metrô.

Ônibus derrubou muro na rua Vieira Martins, no Brás

Antes e depois da queda do muro na rua Vieira Martins por Reprodução/TV Globo
Ônibus derrubou muro na rua Vieira Martins, no Brás por Reprodução/TV Globo
Ônibus derrubou muro na rua Vieira Martins, no Brás por Reprodução/TV Globo
1 de 3
Antes e depois da queda do muro na rua Vieira Martins por Reprodução/TV Globo

O muro caiu sobre pessoas que estavam nas proximidades. Duas vítimas morreram no local e uma terceira foi socorrida em estado grave para o Pronto Socorro da Santa Casa, no Centro de SP, com múltiplas lesões e traumas, mas também não resistiu. Há a possibilidade de uma quarta vítima sob os escombros. A ocorrência ainda está em andamento.

A identidade das vítimas não foi divulgada, mas os socorristas afirmaram que se tratam de dois homens (um de aproximadamente 40 anos, que morreu no local; outro de cerca de 35 anos, que foi socorrido para a Santa Casa, onde faleceu) e uma mulher (de aproximadamente 40 anos, que também morreu no local).

Segundo os bombeiros, os mortos são pedestres que passavam pelo local no exato momento do desabamento do muro.

