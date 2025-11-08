Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro de estacionamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Estadão
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13:04
Três pessoas morreram na manhã deste sábado (8), na região do Brás, no Centro de São Paulo, após um ônibus derrubar um muro de uma viela anexa a um estacionamento particular.
O acidente aconteceu na rua Vieira Martins, na altura do número 100. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo fazia uma manobra quando bateu no muro, que faz fundos com uma pequena rua com movimentação de pedestres. A via fica fica bem em frente ao acesso da estação Bresser/Mooca, da Linha 3-Vermelha do Metrô.
Ônibus derrubou muro na rua Vieira Martins, no Brás
O muro caiu sobre pessoas que estavam nas proximidades. Duas vítimas morreram no local e uma terceira foi socorrida em estado grave para o Pronto Socorro da Santa Casa, no Centro de SP, com múltiplas lesões e traumas, mas também não resistiu. Há a possibilidade de uma quarta vítima sob os escombros. A ocorrência ainda está em andamento.
A identidade das vítimas não foi divulgada, mas os socorristas afirmaram que se tratam de dois homens (um de aproximadamente 40 anos, que morreu no local; outro de cerca de 35 anos, que foi socorrido para a Santa Casa, onde faleceu) e uma mulher (de aproximadamente 40 anos, que também morreu no local).
Segundo os bombeiros, os mortos são pedestres que passavam pelo local no exato momento do desabamento do muro.