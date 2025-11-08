CATÁSTROFE

VÍDEO: Tornado de nível 3 deixa cinco mortos e mais de 100 feridos no Paraná

Cerca de 50% das residências da cidade sofreram danos

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:13

Tornado no Paraná Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ao menos cinco pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas após a passagem de um tornado pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O tornado passou pela estado no fim da tarde desta sexta-feira (7), deixando um rastro de destruição. Segundo informações da Defesa Civil, o município foi um dos mais atingidos no Estado durante o deslocamento de uma frente fria, que passou por todas as regiões paranaenses com vários núcleos de tempestade.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o tornado é de nível 3 e mobilizou uma força-tarefa para socorrer as vítimas para unidade de saúde. "A partir deste sábado já vamos fazer o levantamento necessário para ajudar a cidade e toda a região na reconstrução", informou.

De acordo com informações do portal G1, entre os feridos, 30 pessoas ficaram em estado grave e as outras 100 tiveram ferimentos leves. Em toda a cidade, casas e postes de energia sofreram danos. Cerca de 50% das residências da cidade tiveram danos como destelhamento ou destruição das suas estruturas.

“Uma dessas tempestades, classificada como supercélula, gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito de Iguaçu, causando danos bastante severos sobre a cidade. Foram registrados tombamentos de veículos, quedas de árvores inteiras e inclusive de casas de alvenaria. A classificação do tornado foi baseada na análise dos danos e também nas imagens do radar meteorológico do Simepar”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Seis cidades da região estão sob alerta vermelho e já há acumularam índices superiores a 36 mm de acumulado e chuva no começo da noite desta sexta. Ventos fortes superior a 70 km/h também já foram registrados pelos radares do Simepar e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas devem se prolongar ao longo do sábado.

O Governo do Paraná mandou 50 bombeiros e diversas ambulâncias para Rio Bonito do Iguaçu.