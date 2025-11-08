Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Tornado de nível 3 deixa cinco mortos e mais de 100 feridos no Paraná

Cerca de 50% das residências da cidade sofreram danos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:13

Tornado no Paraná
Tornado no Paraná Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Ao menos cinco pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas após a passagem de um tornado pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O tornado passou pela estado no fim da tarde desta sexta-feira (7), deixando um rastro de destruição. Segundo informações da Defesa Civil, o município foi um dos mais atingidos no Estado durante o deslocamento de uma frente fria, que passou por todas as regiões paranaenses com vários núcleos de tempestade.

Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o tornado é de nível 3 e mobilizou uma força-tarefa para socorrer as vítimas para unidade de saúde. "A partir deste sábado já vamos fazer o levantamento necessário para ajudar a cidade e toda a região na reconstrução", informou.

Tornado no Paraná

Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais
1 de 7
Tornado no Paraná por Reprodução/ Redes sociais

De acordo com informações do portal G1, entre os feridos, 30 pessoas ficaram em estado grave e as outras 100 tiveram ferimentos leves. Em toda a cidade, casas e postes de energia sofreram danos. Cerca de 50% das residências da cidade tiveram danos como destelhamento ou destruição das suas estruturas.

“Uma dessas tempestades, classificada como supercélula, gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito de Iguaçu, causando danos bastante severos sobre a cidade. Foram registrados tombamentos de veículos, quedas de árvores inteiras e inclusive de casas de alvenaria. A classificação do tornado foi baseada na análise dos danos e também nas imagens do radar meteorológico do Simepar”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Seis cidades da região estão sob alerta vermelho e já há acumularam índices superiores a 36 mm de acumulado e chuva no começo da noite desta sexta. Ventos fortes superior a 70 km/h também já foram registrados pelos radares do Simepar e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas devem se prolongar ao longo do sábado.

O Governo do Paraná mandou 50 bombeiros e diversas ambulâncias para Rio Bonito do Iguaçu.

"Nosso trabalho agora está focado na localização e salvamento das vítimas, vamos passar a madrugada com esse foco, e também na triagem e atendimento hospitalar, assim como policiamento", afirmou o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante geral do Corpo de Bombeiros do Paraná. "Até meados deste sábado vamos ter um cenário mais factível de desabrigados e desalojados para ajudar melhor as pessoas".

Leia mais

Imagem - Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade

Cidade baiana registra chuva de granizo e tempestade

Imagem - Vai chover mais? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Vai chover mais? Confira a previsão do tempo para Salvador neste fim de semana

Imagem - Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Tags:

mau Tempo Temporal Parana

Mais recentes

Imagem - Hoje, 8 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 8 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data
Imagem - PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus

PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus
Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
01

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos

Imagem - Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'
02

Nutricionista recebeu coronhadas na cabeça durante sequestro: 'Me violentaram cada vez mais'

Imagem - Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa
03

Anjo da Proteção anuncia livramento poderoso para 2 signos no fim de semana (8 e 9 de novembro): se deitar para dormir, não saia mais de casa

Imagem - Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai
04

Tremembé: como a filha de Elize Matsunaga descobriu que a mãe esquartejou o pai