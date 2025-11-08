VÍDEO: Tornado de nível 3 deixa cinco mortos e mais de 100 feridos no Paraná

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 00:13
Ao menos cinco pessoas morreram e mais de 130 ficaram feridas após a passagem de um tornado pela cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O tornado passou pela estado no fim da tarde desta sexta-feira (7), deixando um rastro de destruição. Segundo informações da Defesa Civil, o município foi um dos mais atingidos no Estado durante o deslocamento de uma frente fria, que passou por todas as regiões paranaenses com vários núcleos de tempestade.
Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o tornado é de nível 3 e mobilizou uma força-tarefa para socorrer as vítimas para unidade de saúde. "A partir deste sábado já vamos fazer o levantamento necessário para ajudar a cidade e toda a região na reconstrução", informou.
Tornado no Paraná
De acordo com informações do portal G1, entre os feridos, 30 pessoas ficaram em estado grave e as outras 100 tiveram ferimentos leves. Em toda a cidade, casas e postes de energia sofreram danos. Cerca de 50% das residências da cidade tiveram danos como destelhamento ou destruição das suas estruturas.
“Uma dessas tempestades, classificada como supercélula, gerou um tornado sobre o município de Rio Bonito de Iguaçu, causando danos bastante severos sobre a cidade. Foram registrados tombamentos de veículos, quedas de árvores inteiras e inclusive de casas de alvenaria. A classificação do tornado foi baseada na análise dos danos e também nas imagens do radar meteorológico do Simepar”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
Seis cidades da região estão sob alerta vermelho e já há acumularam índices superiores a 36 mm de acumulado e chuva no começo da noite desta sexta. Ventos fortes superior a 70 km/h também já foram registrados pelos radares do Simepar e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As chuvas devem se prolongar ao longo do sábado.
O Governo do Paraná mandou 50 bombeiros e diversas ambulâncias para Rio Bonito do Iguaçu.
"Nosso trabalho agora está focado na localização e salvamento das vítimas, vamos passar a madrugada com esse foco, e também na triagem e atendimento hospitalar, assim como policiamento", afirmou o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante geral do Corpo de Bombeiros do Paraná. "Até meados deste sábado vamos ter um cenário mais factível de desabrigados e desalojados para ajudar melhor as pessoas".