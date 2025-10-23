Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:05
Ao longo da semana, a atuação de uma frente fria mantém o tempo instável, com ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento em Salvador. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C até o domingo (26).
Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontam quais locais mais registraram chuva nas últimas 24 horas. Os bairros onde mais choveu foram: Marechal Rondon (117.2 mm), Sete de Abril (117.2 mm), Canabrava (117 mm), Nova Brasília (115.6 mm), Capelinha (115 mm), São Marcos (113.8 mm), Arenoso (113.4 mm) e Boa Vista de São Caetano (112.2 mm).
Para sexta-feira (24) e sábado (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. No domingo (26), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.
Memes de Frio em Salvador
A Codesal se mantém em regime de plantão 24h todos os dias da semana. Em caso de emergência, disque 199.