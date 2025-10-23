MAU TEMPO

Veja os bairros onde mais choveu em Salvador nas últimas 24h

Dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal)

Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:05

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ao longo da semana, a atuação de uma frente fria mantém o tempo instável, com ocorrência de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento em Salvador. Há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 20°C e 30°C até o domingo (26).

Dados do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) apontam quais locais mais registraram chuva nas últimas 24 horas. Os bairros onde mais choveu foram: Marechal Rondon (117.2 mm), Sete de Abril (117.2 mm), Canabrava (117 mm), Nova Brasília (115.6 mm), Capelinha (115 mm), São Marcos (113.8 mm), Arenoso (113.4 mm) e Boa Vista de São Caetano (112.2 mm).

Para sexta-feira (24) e sábado (25), é previsto céu nublado com chuvas, a qualquer hora do dia. No domingo (26), há 20% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 22ºC a 30ºC.

