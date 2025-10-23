Acesse sua conta
Ação oferece exames gratuitos de prevenção ao câncer em Salvador

Mutirão inclui 300 mamografias e testes de PSA mediante palestra educativa

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:11

A radiologista Luciana Matteoni fará uma palestra de conscientização no Teatro da Faculdade Cairu
A radiologista Luciana Matteoni fará uma palestra de conscientização no Teatro da Faculdade Cairu Crédito: Divulgação

Com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, uma ação gratuita em Salvador vai disponibilizar 300 mamografias e exames de PSA mediante inscrição. A programação começa no dia 25 de outubro, às 8h30, com uma palestra de conscientização ministrada pelos médicos radiologistas Luciana Matteoni e Marco Freitas no Teatro da Faculdade Cairu. A participação no encontro é a etapa inicial para ter acesso ao agendamento dos exames gratuitos. As inscrições podem ser feitas pela internet (através do link https://forms.office.com/r/3ryJuw4pLE) ou presencialmente nas agências do Sicoob em Itapuã, Brotas, Pituba, Cajazeiras e Lauro de Freitas.

A mobilização é realizada pelo Sicoob em parceria com a Clínica Matteoni pelo terceiro ano consecutivo. As vagas são limitadas e destinadas a pessoas que se enquadram nos critérios clínicos e de faixa etária indicados para a realização dos exames. Após a palestra, serão abertos os agendamentos das mamografias. Além disso, o público masculino também poderá realizar o teste do PSA para rastreamento do câncer de próstata.

Fundado sobre os princípios do cooperativismo, o Sicoob é um sistema financeiro que atua na promoção do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde está presente. Já a Clínica Matteoni, situada em Ondina, é referência em diagnóstico por imagem em Salvador, oferecendo exames como mamografia, ultrassonografia e biópsias guiadas, com equipe especializada e atendimento humanizado.

Com assessoria

Outubro Rosa

